الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس يستقبل أسقف إيبارشية لوس أنچلوس بالولايات المتحدة

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني والأنبا أبراهام

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرة، اليوم الجمعة، نيافة الأنبا أبراهام الأسقف العام بإيبارشية لوس أنچلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

◄البابا يناقش امور الإيبارشية

وناقش البابا الأنبا أبراهام عددًا من الأمور الخاصة بخدمة نيافته، خلال اللقاء.

رعاية الموعوظين في القداس الباسيلي في رسالة دكتوراه بمعهد الرعاية

وعلى صعيد أخر، نوقشت بمعهد الرعاية والتربية، رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث القمص صليب حبيب، بعنوان "البعد الرعوي في قداس الموعوظين بحسب القداس الباسيلي"، وتكونت لجنة المناقشة من:
الدكتور القس بيشوي حلمي، مشرفًا ورئيسًا، الأنبا مكاري الأسقف العام، مناقشًا، القس باسيليوس صبحي، مناقشًا، الأستاذ دكتور نجلاء حمدي بطرس، مناقشًا.
وعقب المناقشة حصل البحث المقدم على درجة الدكتوراه بتقدير جيد جدًّا.

وتتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 25 نوفمبر 2023، لبدء صوم الميلاد المجيد لعام 2023، والذي يستمر لمده 43 يومًا تنتهي في ليلة عيد الميلاد المجيد في 6 يناير 2024.

طقوس صوم الميلاد

طقس الصوم من بداية الصوم إلى أول كيهك، على أن يكون بالألحان السنوية بإضافة قسمة صوم الميلاد وجملة ختام الصلوات الجماعية الخاصة بصوم الميلاد أيضًا.

والطقس الكيهكي الذي يبدأ من شهر كيهك حتى برامون عيد الميلاد المجيد، ويمتاز بالإيقاع المبهج لاستقبال طفل المذود ممزوجًا بالخشوع لإعداد النفس بالتوبة لتستطيع أن تشترك مع الملائكة في عرس السماء والأرض بطفل المذود.

وتستعد الكنيسة الكاثوليكية بمصر لبدء صوم الميلاد المجيد في 9 ديسمبر 2023 لمدة 15 يوما تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد في 25 ديسمبر وفقا للتقويم الغربي.

ويترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر قداس عيد الميلاد وفقًا للتقويم الغربي في 24 ديسمبر 2023.

البابا تواضروس المقر البابوي الكاتدرائية المرقسية الأنبا ابراهام إيبارشية لوس أنچلوس الولايات المتحدة الامريكية

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