السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مستشار أكاديمية ناصر العسكرى: إسرائيل تعتمد على العنف لردع المقاومة

اللواء محمد الغباري
اللواء محمد الغباري مستشار أكاديمية ناصر العسكري

على مدار الأيام الماضية والحرب الدائرة في قطاع غزة وقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي للقطاع بشكل مستمر، وإسقاط آلاف الشهداء والجرحى دون أي تحريك من المجتمع الدولي للسعي لوقف إطلاق النار. 

في نفس الوقت ظهر للجميع الخلل الكبير في معايير تعامل المجتمع الدولي، ففي الوقت الذي تنادي فيه وتتعالى الأصوات وتضغط على مصر لفتح أراضيها وحدودها لاستقبال الفلسطينيين، تغلق فيه الدول الأوروبية والأجنبية أبوابها في وجوههم.

وفي الوقت الذي تدّعي فيه الدول الأوروبية، أن مصر تنتهك حقوق التعبير والرأي، نجد صمت تام في المجتمع الدولي والأوروبي جراء الجرائم التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

يقول اللواء محمد الغباري، مستشار أكاديمية ناصر العسكري، إنَّه أصبح للدول الأوروبية أن تدعي أن حقوق الإنسان مهمة للغاية في يوم ما، ثم تتجاهلها لأسباب سياسية في اليوم التالي، إذ تُستخدم حقوق الإنسان الدولية لأسباب سياسية لانتقاد دول أخرى، على سبيل المثال فلسطين، حيث يقف الغرب صامتًا تجاه الجرائم الإسرائيلية وقتل المدنيين في قطاع غزة.

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وأكدّ مستشار أكاديمية ناصر العسكري، في حديثه مع "الدستور"، أنَّه يتم تجاهل حقوق الإنسان إذا أرادت دولة أو شركة كبيرة إبرام عقد تجاري مع نظام معين، وهذا لا يظهر فقط أن حقوق الإنسان الدولية ذات طبيعة سياسية واقتصادية- فحقوق الإنسان الدولية تبدو سياسية أكثر منها قانونية- بل يكشف أيضًا عن معايير مزدوجة، فبينما تحصل إحدى الدول على الدعم، تتم معاقبة الدولة الأخرى، حتى لو كان لديها نفس الموقف تجاه حقوق الإنسان بشكل أو بآخر.

ويرى "الغباري"، أنّ العدو الإسرايلي معتدي ومحتل للأراضي الفلسطينية وأي قوة ستكون ضد قرارها سيتم التوجيه إليه بالعنف لردع أي مقاومة؛ لأن استخدام العنف عادة إسرائيلية تقوم بها طول الوقت.

ويوضح: ما تقوم إسرائيل به من استخدام أسلوب "المسكنة" كحقها للدفاع عن النفس، فمظلوميتهم أصبحت مفضوحة للجميع في الوقت الذين يلقون فيه إدانة من مجتمع كبير على مستوى انتشار الصور والفيديوهات الإعلامية، والسوشيال ميديا التي أصبحت شاهدة على كل المجازر التي يرتكبونها، ليجد عدد من المسؤولين أن مجتمعاتهم متعاظفة مع الموقف. 

يختتم مستشار أكاديمية ناصر العسكرية: "لم تعرف إسرائيل خلال تاريخها الممتد يومًا واحدًا خاليًا من الإرهاب، والتهديد الإرهابي ليس نظريًا بل سائدًا ومستمرًا".

غزة قطاع غزة مستشار أكاديمية ناصر العسكري العدو الإسرايلي إسرائيل اللواء محمد الغباري الغباري

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