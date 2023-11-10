لويس دياز على رأس قائمة منتخب كولومبيا لمواجهتي البرازيل وباراجواي في تصفيات مونديال 2026

أعلن الأرجنتيني نيستور لورينزو، المدير الفني لمنتخب كولومبيا، قائمة فريقه الذي يستعد لخوض مباراتي البرازيل وباراجواي، في الجولتين الخامسة والسادسة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشهدت القائمة، استدعاء لويس دياز، جناح ليفربول الإنجليزي،

جاء لويس دياز، جناح ليفربول، على رأس قائمة منتخب كولومبيا لمواجهتي البرازيل وباراجواي، على الرغم من الوضع الصعب الذي يعيشه اللاعب على المستوى الشخصي، بعد اختطاف والده لمدة 12 يوما قبل إطلاق سراحه، يوم أمس الخميس.

وإلى جانب لويس دياز، فإن القائمة، ضمت كل من خاميس رودريجيز، لاعب ساو باولو البرازيلي، وكاميلو فارجاس، لاعب أطلس المكسيكي، ودافينسون سانشيز، لاعب جالاتا سراي، وماتيوس أوريبي، لاعب السد القطري، ورافائيل سانتوس بوريه، لاعب فيردر بريمن.

وسيستضيف المنتخب الكولومبي، نظيره البرازيلي، في بارانكيا، يوم السادس عشر نوفمبر الجاري، قبل أن يحل ضيفًا على باراجواي، في أسونسيون، يوم 21 من نفس الشهر.

وجاءت قائمة منتخب كولومبيا على النحو التالي: