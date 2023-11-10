غرفة الجيزة التجارية: إطلاق حملة للتبرع بالدم لصالح مصابي غزة

أكد وائل ناصر، النائب الأول لرئيس الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، التضامن الكامل لمنتسبي الغرفة من تجار وصناع ومؤدي خدمات مع الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض لعدوان غاشم من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن النائب الأول لرئيس الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، معلنًا إطلاق حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري لصالح مصابي قطاع غزة، معربًا في الوقت ذاته عن أمله أن تتحول دعوات المقاطعة على وسائل التواصل الاجتماعي لمقاطعة هادفة حتى لا نجد أنفسنا في النهاية الخاسر الوحيد من تلك الدعوات.

حملات للتبرع بالدم لصالح مصابي غزة

أوضح "ناصر"، أن رمزية المقاطعة للعديد من المنتجات أمر جيد جدًا وحققت أهدافها السامية بتوقف عديد الكيانات العالمية عن دعم العدو الإسرائيلي، ولكن استمرار تلك المقاطعة سيؤدي بشكل قاطع لتأثيرات سلبية على الاقتصاد المصري الساعي، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لعبور تلك الأزمة الخانقة التي يمر بها العالم في الوقت الراهن.

الكيانات العالمية وجهت دعوات منصات التواصل الاجتماعي للمقاطعة

وأشار نائب رئيس الغرفة التجارية، إلى أن الكيانات العالمية التي وجهت دعوات منصات التواصل الاجتماعي لمقاطعة منتجاتها بالسوق المحلية، لديها بالفعل مصانع داخل مصر يعمل بها الآلاف من المصريين وتعطلهم عن العمل في ذلك الوقت الصعب أمر في غاية الخطورة على الاقتصاد المصري الذي لا يتحمل ارتفاع نسب البطالة.

وأضاف "ناصر"، أن تحويل مقاطعة منتجات الكيانات العالمية لمقاطعة هادفة هو المحك الرئيسي لقياس قوة السوق المصري أمام تلك الكيانات التي تستهدف بلا شك المستهلك المصري وبالتبعية الأسواق الإفريقية التي تُعد مصر بوابتها الرئيسية.

وأشار إلى أن ما حدث خلال الآونة الأخيرة من نتائج للمقاطعة كانت قوية للغاية بدليل تراجع الكثير منها عن سياستها الداعمة لدولة إسرائيل وذلك على الرغم من أن نسبتها من إيرادات الكيانات المصرية التي تحمل علامتها التجارية لا تتجاوز 5%.