الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحرير 803 مخالفات لغير الملتزمين بارتداء الخوذة

الخوذة
الخوذة

شنت الأجهزة الأمنية حملات مرورية مكثفة، لمتابعة التزام  قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين، وبما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت الحملات عن تحرير 803 مخالفات لقائدي الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة.

 رفع 55 سيارة ودراجة نارية متهالكة من الشوارع

كما قامت أوناش المرور برفع 55 سيارة ودراجة نارية متهالكة من الشوارع والميادين، بمختلف محافظات الجمهورية، لإعادة المظهر الحضاري.

وأهابت وزارة الداخلية بقائدي الدراجات النارية الالتزام بارتداء الخوذة، كما تهيب الوزارة بقائدي السيارات السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية، ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنبًا للمساءلة القانونية.

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