الوحدات المحلية بالمنوفية تتابع جاهزية مقرات اللجان الانتخابية بالمدارس

بدأت الوحدات المحلية بالمنوفية، في متابعة الاستعدادات وجاهزية مقار اللجان الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك من خلال المرور على المدارس، والوقوف على مدى جاهزيتها واحتياجاتها.

التسهيل على المواطنين في تأدية الاستحقاق الانتخابي

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بالاطمئنان على جاهزية مقار اللجان الخاصة بالانتخابات الرئاسية، والوقوف على مدى جاهزيتها، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد انعقادها الشهر المقبل، للتسهيل على المواطنين في تأدية الاستحقاق الانتخابي.

وكلف محافظ المنوفية السيد عبد العال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم الوحدة المحلية بشبراباص، بالمرور والمتابعة على أماكن المقرات الانتخابية ومدى جاهزيتها لإزالة كافة المعوقات، وذلك بحضور رئيس الوحدة المحلية بشبراباص ومسئول قسم المتابعة بالوحدة.

وكان قد نص قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 15 لسنة 2023 على أن تبدأ الحملة الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم يوم الخميس الموافق 2023/11/9م، وتتوقف بالنسبة لانتخابات المصريين بالخارج اعتبارا من الساعة 12 صباحًا بالتوقيت المحلي لكل دولة يوم الأربعاء الموافق 2023/11/29م، ويكون توقفها بالنسبة للانتخابات بالداخل اعتبارا من الساعة 12 صباح الجمعة الموافق 2023/12/8م.

مواعيد الانتخابات الرئاسية في الخارج والداخل

وجدير بالذكر أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت عن موعد الانتخابات الرئاسية موعد الانتخابات وأنها ستجرى في أيام 1و 2 و3 ديسمبر في الخارج، مشيرة إلى أن إجراء الانتخابات داخل مصر أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.

المرور على اللجان الانتخابية

المرور على اللجان الانتخابية

المرور على اللجان الانتخابية