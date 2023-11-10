الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أعراض شائعة ومبكرة تكشف الإصابة بالذبحة الصدرية المفاجئة

الذبحة الصدرية
الذبحة الصدرية

تعد الذبحة الصدرية من الأمراض الشائعة التي تصيب الكثير من الناس وتؤثر عليهم فيما بعد أو تؤدي إلى الوفاة.

وتعتبر الذبحة الصدرية من ضمن أحد الأعراض الناجمة عن الانخفاض في تدفق الدم إلى عضلة القلب، بسبب مشكلة في الشريان التاجي، فعندما لا تحصل عضلة القلب على كمية كافية من الدم الغني بالأكسجين، فإن ذلك يؤدي إلى حدوث ألم في الصدر.

وتزامنًا مع انتشار حالات وفاة عديدة نتيجة الذبحة، نرصد لكم في هذا التقرير تفاصيل وأعراض الذبحة الصدرية، وإليكم التفاصيل على النحو التالي وفقًا لموقع "Verywell Health".

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اعراض مبكرة تشير الي اصابتك بـ الذبحة الصدرية المفاجئة

أعراض مبكرة تشير لإصابتك بالذبحة الصدرية

1 - الشعور بزيادة في ضربات القلب عند بذل نشاط جسدي بسيط.

2 - الشعور بألم يستمر لفترة تقل عن 5 دقائق وتختفي بعد الخلود للراحة، أو بعد تناول دواء للذبحة الصدرية.

3 - انتشار الألم إلى الذراعين، والظهر، ومناطق أخرى في الجسم.

4 - الشعور بالغثيان.

5 - ضيق التنفس.

أنواع الذبحة الصدرية

يوجد عدة أنواع من الذبحة الصدرية، كما يأتي:

1 - الذبحة الصدرية المستقرة.
2 - الذبحة الصدرية غير المستقرة.
3 - الذبحة الوعائية التشنجية.

اعراض مبكرة تشير الي اصابتك بـ الذبحة الصدرية المفاجئة

العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بـ الذبحة الصدرية

يوجد العديد من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بـ الذبحة الصدرية، مثل ما يأتي:

1 - التدخين.
2 - فرط ضغط الدم.
3 - فرط كوليسترول الدم.
4 - فرط ثلاثي غليسيريد الدم.
5 - قلة النشاط الجسدي.
6 - السمنة.
7 - السكري.
8 - التوتر.

 تغييرات في نمط حياتك يحميك من خطر الإصابة بـ الذبحة الصدرية

1 - أخذ قسط من الراحة خلال القيام بأية نشاط بدني.
2 - الامتناع عن تناول الوجبات الدسمة أو الدهنية.
3 - محاولة إيجاد طرق للاسترخاء.
4 - الإقلاع عن التدخين.
5 - الحرص على أن تكون التغذية صحية.
6 - تخفيف الوزن.

اعراض مبكرة تشير الي اصابتك بـ الذبحة الصدرية المفاجئة
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