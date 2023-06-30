بعد تحذيرات وزارة الصحة.. أبرز المعلومات عن الذبحة الصدرية

حذرت وزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية على “فيس بوك” من كثرة الإصابة في الأجواء الحارة بالذبحة الصدرية، وأعلنت عن القيام بمبادرة رئاسية جديدة للكشف المبكر عن الذبحات الصدرية التي يمكن أن يصاب بها الأشخاص وتؤثر عليهم فيما بعد أو تؤدي إلى الوفاة.

وفي السياق، يستعرض “الدستور” أبرز المعلومات عن الذبحة الصدرية.

ما هي الذبحة الصدرية؟

الذبحة الصدرية هي ألم في الصدر ناتج عن انخفاض تدفق الدم إلى عضلات القلب، لا تهدد الحياة عادةً، لكنها علامة تحذير على احتمال تعرض الشخص المصاب إلى خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

ومن خلال العلاج وتغيير نمط الحياة الصحي، من الممكن السيطرة على الذبحة الصدرية وتقليل مخاطر هذه المشاكل الأكثر خطورة.

ما هي أنواع الذبحة الصدرية؟

هناك نوعان رئيسيان من الذبحة الصدرية يمكن تشخيص الشخص المصاب بها:

الذبحة الصدرية المستقرة:

وهي الأكثر شيوعًا فالهجمات لها لها محفز مثل الإجهاد أو التمارين الرياضية الشاقة نوعا ما، وتتوقف في غضون بضع دقائق من الراحة.

الذبحة الصدرية غير المستقرة:

وتكون أكثر خطورة، الهجمات بها لا يمكن التنبؤ بها قد لا يكون لها محفز ويمكن أن تستمر على الرغم من الراحة

ويصاب بعض الأشخاص بذبحة صدرية غير مستقرة بعد الإصابة بالذبحة الصدرية المستقرة.

ما هي أعراض الذبحة الصدرية؟

العرض الرئيسي للذبحة الصدرية هو ألم في الصدر.

وعادة ما يكون ألم الصدر الناجم عن الذبحة الصدرية:

الشعور بالضيق.

الشعور بالبلادة.

الشعور بالثقل والذي قد ينتشر إلى ذراعيك أو رقبتك أو فكك أو ظهرك.

يكون ذلك الألم ناتج عن مجهود بدني أو إجهاد كبير.

الشعور بالغثيان.

ضيق التنفس.

ما هي أسباب الذبحة الصدرية؟

تحدث الذبحة الصدرية عادة بسبب تضيق الشرايين التي تمد عضلات القلب بالدم بسبب تراكم المواد الدهنية وهذا ما يسمى بتصلب الشرايين .

وتتضمن الأشياء التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين ما يلي:

نظام غذائي غير صحي.

قلة ممارسة الرياضة.

التدخين.

التقدم في العمر.

تاريخ عائلي للاصابة بتصلب الشرايين.

تاريخ عائلي للاصابة بمشاكل في القلب.

يمكن أن تحدث الذبحة الصدرية أيضًا بسبب حالات أخرى تؤثر على القلب والشرايين.

ما هو علاج الذبحة الصدرية؟

ربما ستحتاج إلى تناول العديد من الأدوية المختلفة لبقية حياتك.

قد يتم إعطاء الشخص دواء من أجل:

علاج النوبات عند حدوثها وتؤخذ تلك الأدوية فقط عند الحاجة.

منع المزيد من الهجمات.

تقليل مخاطر الاصابة بالنوبات القلبية.

تقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية.

إذا كانت الأدوية غير مناسبة أو لا تساعد ، فقد يوصى بإجراء عملية قسطرة وتركيب دعامات لتحسين تدفق الدم إلى عضلات القلب.

كيف يمكن التعايش مع الذبحة الصدرية؟

إذا تم التحكم فيها جيدًا ، فلا يوجد سبب يمنع الشخص من التمتع بحياة طبيعية إلى حد كبير مع الذبحة الصدرية.

يمكنه عادة الاستمرار في القيام بمعظم أنشطته اليومية العادية.

ربما سيحتاج إلى إجراء بعض التغييرات الصحية في نمط الحياة، مثل:

اتباع نظام غذائي متوازن.

التوقف عن التدخين فورا.

فقدان الوزن إذا كان يعاني من زيادة الوزن.

ممارسة الرياضة بانتظام و عادة ما تكون التمارين الخفيفة آمنة.

يمكن أن يساعد ذلك في تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.