الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

القس أندريه زكي يشارك في حفل تنصيب راعي الكنيسة الإنجيلية بالوراق

اندريه زكي
اندريه زكي

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أمس الخميس، في حفل تنصيب القس بيشوي صفوت راعيًا للكنيسة الإنجيلية بالوراق.

 وشارك في مراسم الحفل الدكتور القس راضي عطالله، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس وجدي جميل، رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي، والقس صموئيل عادل، رئيس مجلس العمل الرعوي والكرازي، والقس رفعت فكري، الأمين العام المساعد لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والقس رضا عدلي، والقس سامح لطفي، رئيس لجنة العمل الرعوي بمجمع القاهرة.

تفاصيل الحفلة

وفي بداية كلمته، عبر رئيس الطائفة عن سعادته بمشاركة احتفال وفرحة شعب كنيسة الوراق وهنأ القس بيشوي صفوت على تنصيبه راعيًا لكنيسة الوراق، كما هنأ جميع الحضور من شعب الكنيسة.

وخلال خطاب الحفل قال رئيس الإنجيلية: "كل أزمة يمر بها الإنسان تثير مخاوفه، لأنها تتسبب في تهديدات للحياة الإنسانية وجودتها، ووسط العاصفة يتغير كل شيء، وتزعزع الثوابت، ويحدث التخبط، ولكن يا أحبائي عبر سنوات خدمتي  بالكامل اختبرت كيف أن لحظات اللااستقرار هي أكثر اللحظات التي يستثمرها الله لتشكيلي وخدمته بفاعلية".

وأضاف "زكي": "أن كلمة الله هي ملجأنا وسط العاصفة، ووعد الله الأساس الثابت الذي نتكل عليه دون خوف أو رعب وسط العاصفة، وعلينا أن لا ننسى أن مسؤوليتنا تجاه بعضنا البعض كأفراد وكنيسة والمجتمع الذي يصارع وسط العاصفة".

وكان قد شارك  الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في حفل تنصيب القس أمين مجدي، قسًّا شريكًا للكنيسة الإنجيلية في 6 أكتوبر.

وشارك في مراسم الاحتفال الدكتور القس راضي عطالله رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس رفعت فتحي الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس وجدي جميل رئيس مجمع القاهرة،

والقس أندريه زكي اسطفانونس، من مواليد 30 يونيو 1960، هو رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، ومدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

القس أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر للكنيسة الإنجيلية بالوراق القس بيشوي صفوت الطائفة الانجيلية

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