الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

غدًا.. البابا تواضروس يترأس طقس تدشين كنيسة العذراء بروض الفرج

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية،غدًا السبت، مرور ٧٥ عاما علي إنشاء كنيسة السيدة العذراء مريم بروض الفرج بشبرا.

ويترأس البابا بالتزامن مع احتفالاتها حفل تدشين الكنيسة العليا بعد تجديدها والاحتفال باليوبيل الماسي للكنيسة، والذي يُقام  يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/١١/١١.

وأعلنت الكنيسة  بعض الترتيبات المهمة لذلك الاحتفال، وهو أن يكون الحضور قاصر على شعب الكنيسة فقط وذلك عن طريق نظام الحجز المسبق على موقع الكنيسة ويبدأ الحجز يوم السبت الموافق  ٢٠٢٣/١٠/٢٨  الساعة العاشرة مساءً، وأنه  يجب مراعاة الدقة عند الحجز في تحديد الحضور فى أى من الكنيستين ( الكنيسة الكبري أو  الكنيسة الصغرى )، وأن  الحجز قاصر علي الرابط الإلكتروني  بموقع الكنيسة ولا يوجد إمكانية الحجز  بالاتصال التليفوني بالكنيسة.

وتابعت: “تفتح أبواب الكنيسة لحضور الاحتفال  يوم السبت ٢٠٢٣/١١/١١  الساعة الخامسة صباحًا وتغلق الأبواب للحضور الساعة السادسة والربع صباحًا ولن يسمح بالدخول بعد ذلك الميعاد نهائيًا”.

واختتم: “مراعاة الالتزام الكامل بكافة التعليمات الأمنية والنظام المحدد وإرشادات كشافة الكنيسة والهدوء التام والالتزام بالأماكن المحددة للجلوس وعدم الحركة نهائيا”.

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