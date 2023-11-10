"القاهرة الإخبارية": دخول برى متوقع خلال الساعات المقبلة لشرق خان يونس

أكدت منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، تجدد القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة بقطاع غزة، خاصة منطقة شرق خان يونس.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": إن المناطق الشرقية لمدينة خان يونس تتعرض لقصف بشكل متواصل، ما يؤدي إلى مسح مناطق بعينها، منها الخزاعة والقرارة، تمهيدا لدخول بري لقوات الاحتلال.

27 شهيدًا بين موظفى الأونروا خلال الـ24 ساعة الماضية

وأضافت: "سقط شهداء وجرحى إثر قصف إسرائيلي استهدف مبنى العيادات الخارجية لمجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة".

وتابعت: "الاحتلال يستهدف محيطي مستشفيي النصر والرنتيسي في غزة، علاوة على انتشار دبابات الاحتلال أمام مستشفيي النصر والرنتيسي".

وواصلت: "هناك 27 شهيدا بين موظفي الأونروا، خلال الـ24 ساعة الماضية"، لافتة إلى أنه لا طريق آمنا لهم داخل مستشفى الشفاء، سوى الذهاب باتجاه شارع الرشيد الساحلي، لكن يمنع التحرك للذهاب لتلك المناطق".

وأكدت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن الحل الوحيد هو الخروج سيرا على الأقدام شرقا باتجاه شارع صلاح الدين، ثم الاتجاه جنوبا، مرددة: "خيارات الوصول فيها قليلة للبقاء على قيد الحياة".