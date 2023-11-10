الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يستهدف محيطى مستشفيى النصر والرنتيسى فى غزة

القصف
القصف

أكدت منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، تجدد القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة بقطاع غزة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "هناك قصف إسرائيلي يستهدف منطقة شرق خان يونس".

وأكدت عوكل أن الاحتلال يستهدف محيطي مستشفيي النصر والرنتيسي في غزة، علاوة على انتشار دبابات الاحتلال أمام مستشفيي النصر والرنتيسي.

بلدية غزة: 40 ألف وحدة سكنية في غزة هدمت كليًا نتيجة العدوان الإسرائيلي

أكدت بلدية غزة، أن الأضرار في البنية التحتية بالقطاع جراء العدوان الإسرائيلي تبلغ نحو مليار دولار.

وأضافت بلدية غزة، خلال تصريحات عرضتها "القاهرة الإخبارية": "القيمة التقديرية الأولية لأضرار المباني والأبراج السكنية تبلغ ملياري دولار.

وتابعت: "الاحتلال ألقى نحو 32 ألف طن من المتفجرات وأكثر من 13 ألف قنبلة على القطاع".

وواصلت: 40 ألف وحدة سكنية في غزة هدمت كليا نتيجة العدوان الإسرائيلي.

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