الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عبدالغنى الحايس: لسنا مجرد داعمين لـ فريد زهران بل مشاركون فى حملته الانتخابية

المرشح الرئاسي فريد
المرشح الرئاسي فريد زهران

قال عبدالغني الحايس، عضو المكتب التنفيذي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران ومساعد رئيس حزب العدل للاتصال السياسي، إن فريد زهران يمثل قيمة كبيرة كونه شخصًا وطنيًا مخلصًا لقضايا وطنه وله رحلة نضال تشهد بذلك. 

وأضاف الحايس أننا في حزب العدل وطبقًا لقناعتنا وقرارنا السياسي الحزبي قررنا ليس دعم فريد زهران بل مشاركته الحملة الانتخابية تحت شعار معًا للتغيير.

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وتابع أن البرنامج الانتخابي الذي عرض بمؤتمر صحفي أمس شاركنا فيه بكل تفاصيله، وبدأنا في إعداده تفصيليًا كحزب سياسي عندما تمت الدعوة للحوار الوطني، وخرجنا ببرنامج يمثلنا ويمثل رؤيتنا كحزب العدل في محاوره الثلاثة، سواء كان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، على أن يطرح هذا البرنامج بالتفصيل ويكون متاحًا للاطلاع عليه.

واستطرد: "كما أننا نأمل كل القوى الوطنية في إرسال مقترحاتها لأننا لدينا من المرونة في النقاش والحوار لأن مصلحة الوطن هي القيمة الأعلى بالنسبة لنا وندعو كل المواطنين للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم، وتكون هناك إيجابية وأن يكون اختيارهم بناءً على رؤيتهم فقد سعينا في برنامجنا لعلاج كل القصور من أجل رفاهية المواطن ورفعة الدولة المصرية وبناء جمهورية جديدة ناهضة متقدمة ديمقراطية مدنية حديثة".

أحزاب الحركة المدنية في مقاطعتها الانتخابات الرئاسية

 وأعرب الحايس عن استيائه من موقف بعض أحزاب المعارضة وخصوصًا أحزاب الحركة المدنية في مقاطعتها الانتخابات الرئاسية، لأن الأصل هو المشاركة وأن هذا وقت الاصطفاف الوطني وإن كانوا نجحوا رغم اختلافاتهم الأيديولوجية في خروج وثيقة أفق الخروج التي تبنت فيها رؤيتها لعلاج مشاكل مصر، وأنها خلعت ثوب النقد وعرضت المشكلة والحل فكان أولى بالأحزاب المقاطعة للانتخابات الرئاسية أن تسعى لاستكمال مشوارها وأن يصل للمواطن صوتها ورؤيتها وأن تساند مرشحًا يتبنى رؤيتها في أفق الخروج، وأنه ما زال أمامها فرصة للاصطفاف والدفاع عن حلمها في التغيير السلمي الديمقراطي في إطار تداول السلطة، كما أتمنى من الدولة المصرية بكل مؤسساتها أن تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين ووفق الله سعينا جميعًا إلى صالح الوطن والمواطنين وعاشت مصر ناهضة بشعبها.

لحملة المرشح فريد زهران حزب العدل الحملة الإنتخابية البرنامج الإنتخابي كحزب سياسي الدعوة للحوار الوطني مصر

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