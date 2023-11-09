الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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طارق فهمى: الانتخابات الرئاسية ستشهد زخمًا ويوجد لجان خاصة لرصد المخالفات

الدكتور طارق فهمي
الدكتور طارق فهمي

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الانتخابات الرئاسية  ستشهد حالة زخم لنؤكد للعالم أن مصر دولة يليق بها إجراء انتخابات في هذا التوقيت.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "إكسترا نيوز"، أن البرامج الانتخابية وما تقدمه للمواطن والقضايا الهامة وفقا للأولويات فكل مرشح له رؤيا سيتم عرضها لأن العالم كله سيتابعها.

 يوجد رقابة على الانتخابات ولجان مختصة برصد أي مخالفات

وأكد أنه يوجد رقابة على الانتخابات ولجان مختصة برصد أي مخالفات يمكن أن تظهر على مستوى المحافظات بالإضافة إلى العمل الخاص بقاعدة البيانات ليكون من حق كل مواطن أن يكن له مكان للاقتراع، مشيرًا إلى أن دعوة المواطن للمشاركة في الحدث الانتخابي الكبير لأعلى منصب بالجمهورية لأن المواطن مشارك بصورة أو أخرى بالعملية الانتخابية.

 وأوضح أن فترة الحملة الانتخابية كافية جدًا وأغلب المرشحين شخصيات عامة معروفة لأنهم قادمين من خلفيات حزبية ويكون سهل لهم التحرك في الحملات الانتخابية.

طارق فهمي الانتخابات الرئاسية حالة زخم لجان مختصة مخالفات فترة الحملة الانتخابية

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