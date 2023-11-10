الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

خلال أسبوع.. إزالة 1500 حالة تعد على الأراضي الزراعية ببني سويف

الازالات
الازالات

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، جهود الجهات التنفيذية في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، التي تم تنفيذها خلال الفترة من 3 حتى 9 نوفمبر الجاري، بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.

حملات مكثفة للحفاظ على مساحة الأرض الزراعية

واستعرض محافظ بنى سويف، التقرير الذي عرضه اللواء حازم عزت السكرتير العام، والمتضمن الإشارة إلى نتائج الحملات المكثفة للحفاظ على مساحة الأرض الزراعية، والتصدي لأي محاولة تشوين مواد بناء أو حفر أساسات أو أي شكل من أشكال التعدي عليها بكل حسم.

وتمكنت تلك الحملات  من إزالة 158 حالة يوم أمس، الخميس ليصبح إجمالي ما تم إزالته خلال أسبوع 1553 حالة تعد على الأراضي الزراعية، شملت (14 حالة بناء بدون ترخيص، 1539 حالة على الأراضي الزراعية) بكافة قرى ومدن المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة في هذا الشأن.

وجدد محافظ بنى سويف، تأكيداته على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورًا، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ولضمان عدم تكرار حالات التعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة.

وفي سياق آخر، أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف القرار رقم 2537 لسنة 2023، تضمن إجراء حركة تنقلات لقيادات مديرية وإدارات التموين بمحافظة بني سويف، وذلك بناءً على المذكرة التي تقدم بها المهندس وصفى عبد الله  مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية في هذا الشأن

وتضمن القرار  في مادته الأولى نقل: شريف إسماعيل حسن مدير إدارة تموين مركز ناصر للعمل مديرًا لإدارة تموين مركز بني سويف.

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