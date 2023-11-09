إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق بنى سويف - دمو

أصيب 4 أشخاص، مساء اليوم، فى حادث تصادم سيارتين ملاكى ونقل أمام قرية كوم أبو خالد، على طريق بنى سويف - دمو وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، اخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى ونقل على طريق بنى سويف دمو، نطاق مركز ناصر، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلي محل الواقعة.

دفع مرفق إسعاف بنى سويف، بسيارتين إسعاف، إلى موقع البلاغ، وتبين أن المصابين وهم «جمال.ع.م» 65 سنة بالمعاش، مصابًا باشتباه كسر بالساقين، «حسين.ج.ع» 39 سنة منشد ديني مصابًا بجروح وكدمات، «أحمد.ج.ع»41 سنة منشد ديني بدون اصابات ظاهرية، «سيد.ع.س» 19 سنة طالب بدون إصابات ظاهرية وجميعهم مقيمون دار السلام، بمحافظة القاهرة.

وتم نقلهم إلي قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي ويتلقون العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.