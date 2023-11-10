الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الرى: تكريم مصر على رأس قائمة الدول الإفريقية للتقدم المحرز فى مجال الصرف الصحى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) في "المؤتمر الافريقي السابع للصرف الصحي والنظافة العامة" AfricaSan 7، والذى ينظمه مجلس وزراء المياه الأفارقة خلال الفترة (٦-١١) نوفمبر ٢٠٢٣ بدولة ناميبيا تحت عنوان "تعزيز النظم والشراكات من أجل تسريع العمل لتحقيق الإدارة الآمنة للصرف الصحي والنظافة العامة".

ويهدف المؤتمر لتعزيز تبادل الخبرات والمعلومات الخاصة بتحسين إدارة المياه والصرف الصحي لتحقيق الأهداف والالتزامات القارية والدولية، مثل إعلان إنجور والهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.

التقدم المحرز في مجال الصرف الصحي 

 قام الدكتور وزير الموارد المائية والرى، بصفته رئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) بتكريم كل من جوزيفا ساكو مفوضة الاتحاد الإفريقي للزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة، وسليمان ادامو وزير المياه النيجيري السابق، وكارل جوستاف وزير الزراعة والمياه والأراضي الناميبي على جهودهم المبذولة فى رفع اجندة المياه الافريقية.

وقد تم تكريم مصر على رأس قائمة من الدول الإفريقية منها السنغال وزامبيا ومدغشقر وساوتومي وبرنسيب على التقدم المحرز في مجال الصرف الصحي.

وزير الموارد المائية والرى ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة يشارك في "المؤتمر الافريقي السابع للصرف الصحي والنظافة العامة" بدولة ناميبيا

كما تم أيضا تكريم الدكتورة نهال عادل رئيس الادارة المركزية للتعاون الخارجي بقطاع مياه النيل ضمن مجموعة من الرؤساء السابقين للجنة الفنية الاستشارية للمجلس؛ تقديرا لجهود سيادتها خلال ترأسها للمجلس خلال الفترة من ٢٠١٢ إلى ٢٠١٤.

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هذا، وقد اختتم حفل التكريم بكلمة من الدكتور هانى سويلم، أشار فيها لأهمية الصرف الصحي وأثره على تقدم الشعوب وتحضرها، كما هنأ سيادته السادة المكرمين وأشاد بدورهم المهم في دعم قطاع المياه والصرف الصحي في إفريقيا.

التقدم المحرز في مجال الصرف الصحي الصرف الصحي الموارد المائية والري وزراء المياه المؤتمر الافريقي

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