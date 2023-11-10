الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حنان مطاوع: لو تعرضت للتحرش هصرخ وأجيب المتحرش من شعره

حنان مطاوع
حنان مطاوع

قالت الفنانة حنان مطاوع ، إن مسلسل "صوت وصورة"  كان مرهقًا جدًا نفسيًا بالنسبة لي، معقبة: "مرهق من جهة عذاب "رضوى" التي جسدت شخصيتها في المسلسل وثقل همومها وتحولاتها، خاصة وأنها تغيرت جدًا بعد السجن،  وهي لا تمتلك الحكمة المرتبطة بالثقافة والوعي، لكنها نضجت بسبب الخبرة".

وعن رد فعل الفنانة حنان مطاوع  إذا تعرضت للتحرش في الشارع، أكدت خلال لقائها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر قناة ON، السؤال صعب ومحفوف بالمخاطر، معظمنا تعرضنا للتحرش خاصة في الشارع، والشارع  مثلما يكون فيه الشخص المتحرش، سنجد أيضًا الجدعان والرجالة، والسيدات التي تضرب، معقبة: "لو تعرضت للتحرش حاليًا هجيبه من شعره وهصرخ ". 

وتابعت: "برغم أنني شخصية حذرة، لكن من الممكن أن  أكون زي رضوى في مسلسل "صوت وصورة"  في أني أخد موقف وأصبح شرسة".

حنان مطاوع برنامج معكم التحرش منى الشاذلي مسلسل صوت وصورة

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