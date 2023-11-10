الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البنتاجون يتحدث عن تزايد استهداف قواته فى سوريا والعراق

سابرينا سينج
سابرينا سينج

كشفت نائبة المتحدث باسم البنتاجون، سابرينا سينج، عن تعداد الهجمات التي تعرضت لها القوات الأمريكية في سوريا والعراق منذ السابع عشر من أكتوبر الماضي.

وقالت سينج في مؤتمر صحفي: إن "هجمات الجماعات الموالية لإيران ضدنا في سوريا والعراق بلغت 46 منذ 17 أكتوبر"، وفقما أوردت "فرانس برس".

وأضافت: "جرح 56 جنديًًا أمريكيًا جرّاء هذه الاعتداءات ضدنا في البلدين".

وأكدت نائبة المتحدث باسم البنتاجون تعرض القوات الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية لأربع هجمات من جماعات موالية لإيران.

وشددت سينج على "ضرورة أن يصادق الكونجرس سريعًا على حزمة الدعم العسكري لأوكرانيا وإسرائيل".

وتواجه القوات الأمريكية في العراق وسوريا تصاعدًا في الهجمات منذ منتصف أكتوبر، وألقت واشنطن باللوم فيها على فصائل تدعمها إيران.

واشتدّت وتيرة الهجمات بعد بدء الحرب بين إسرائيل وحماس إثر هجوم غير مسبوق للحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وينتشر في العراق نحو 2500 جندي أمريكي، يقدّمون مهمات استشارية لنظرائهم العراقيين في إطار مكافحة تنظيم "داعش"، فيما ينتشر في سوريا نحو 900 جندي أمريكي.

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