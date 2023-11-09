الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استعجال التحريات في سقوط فتاة من شرفة منزلها بأوسيم

سقوط فتاة
سقوط فتاة

أمرت نيابة أوسيم الجزئية باستعجال تحريات المباحث حول سقوط طالبة من شُرفة منزلها واعداد تقرير مفصل بالواقعه لبيان وجود شبهه جنائية من عدمه.

وأصيبت طالبة في العقد الثاني من عمرها إثر سقوطها من الطابق الرابع عقب اختلال توازنها بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة.

تلقى المقدم مصطفى كمال، رئيس مباحث أوسيم إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة المركز.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين سقوط طالبة في عقدها الثاني من الطابق الرابع عقب اختلال توازنها وجرى نقلها مصابة إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وباشرت النيابة العامة سير التحقيقات.

استعجال التحريات - تحريات المباحث سقوط طالبة شرفة منزلها اوسيم

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سقوط طالبة من الطابق الرابع فى أوسيم

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