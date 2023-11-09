الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصر الحديثة: شعبية الرئيس السيسى وصلت للذروة بعد أحداث غزة

وليد دعبس
وليد دعبس

قال وليد دعبس رئيس حزب مصر الحديثة، إن المواطن المصري اختلف اليوم عن العشر سنوات الماضية خاصة مع الأحداث المحيطة بنا.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن مصر محاطة بكرة من النار من جميع حدودها ولكن المواطن يعلم أن مصر آمنة وأن الظروف القادمة تحتاج استقرارا اقتصاديا، وأن يشعر المواطن أن هناك خطة موضوعة يتم تنفيذها بالفترة المقبلة. 

وتابع، أن ما يهم المواطن هو الاقتصاد وما هي المشاريع القادمة والدخل وكيف نحسن عملتنا وتحسين مستوى المعيشة، وأن يكون هناك تحكم في الأسعار، مؤكدًا أن الأهم كيف نتعامل مع الأحداث فمصر تتعامل بحكمة كبيرة وسط استفزازات خارجية.

موقف الرئيس السيسي يؤكد وطنيته

وأكد أن شعبية الرئيس السيسي وصلت للذروة بعد أحداث غزة، وذلك لأن المواطن شعر بالحكمة في التعامل وإحساس بالمسئولية في الوقت الذي يقف فيه العلم كله ضدك، وثبات موقف الرئيس السيسي يؤكد أنه وطني ويخاف على أرض مصر. 

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