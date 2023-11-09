مسئول الطوارئ الطبى النرويجى بغزة: دعم أمريكا وبريطانيا لإسرائيل جريمة حرب ويجب محاكمتهم

علق الدكتور مادس جيلبرت مسؤول فريق الطوارئ الطبي النرويجي إلى غزة، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة، كاشفًا أكاذيب الاحتلال الإسرائيلي بوجود عناصر من حماس في محيط مستشفيات غزة.

وقال خلال تقديم برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، والمُذاع عبر فضائية "أون"، مساء اليوم الخميس: "الإسرائيليون يطلقون الأكاذيب، ولم أر أي جنود من حماس أو جماعات مقاومة في مستشفيات غزة".

وعن تقييمه الموقف الأمريكي والبريطاني الداعم لإسرائيل، أضاف أنهم يرتكبون جرائم حرب، ويجب تقديمهم للمحاكمة الدولية.

وواصل قائلًا: "الإبادة الجماعية مسئوليتهم.. غزة تعاني نقصًا حادًا في كافة الإمدادات".