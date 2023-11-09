الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فريق الطوارئ النرويجى: هدنة الـ4 ساعات فى غزة إهانة للإنسانية

الدكتور مادس جيلبرت
الدكتور مادس جيلبرت

كشف الدكتور مادس جيلبرت مسئول فريق الطوارئ الطبي النرويجي إلى غزة، عن آخر تطورات الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في قطاع غزة.

وقال جيلبرت خلال تقديم برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبوبكر، والمُذاع عبر فضائية "أون"، إن المرضى يعانون وكذلك الأطقم الطبية، التي لا تتلقى مياها نظيفة، وبالتالي هدنة لـ 4 ساعات إهانة للإنسانية ولا بد من حماية دولية للسكان في غزة، ووقف الإبادة في القطاع.

وأضاف أن ما تتعرض له غزة من قصف إسرائيلي، إهانة للإنسانية واحتياجات الشعب الفلسطيني، ولذا لا بد من إيقاف إطلاق النار بصفة مستدامة وحماية المدنيين والمستشفيات.

وأشار إلى أن الحديث عن هدنة لـ 4 ساعات، غير كافية، فموقف المستشفيات في غزة في كارثة حقيقية، حيث انقطعت المياه والوقود والطعام والخدمات الطبية، وتعرضت المستشفيات للقصف، ومؤخرًا المستشفى الإندونيسي وكذلك مستشفى النصر بجانب مستشفيات أخرى.

اون خالد أبو بكر كل يوم مادس جيلبرت

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