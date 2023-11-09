القاهرة تفوز بمركزين ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى الثانى لمبادرة المشروعات الخضراء

حصدت محافظة القاهرة، مركزين ضمن الـ 18 مشروعًا الذين تم الإعلان عن فوزهم خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والذى أقيم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وترأسه د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بحضور عدد كبير من الوزراء والمحافظين، ومسئولي الهيئات والجهات الحكومية، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات التنموية الدولية والمؤسسات المحلية الشريكة، وسفراء العديد من دول الشقيقة والصديقة.

المشروعات الفائزة بمحافظة القاهرة

وحصل مشروع مركز مصر المتميز لإدارة المخلفات الصلبة المقدم من د.شيرين علي عبدالله العجرودي (كلية الهندسة جامعة عين شمس) على المركز الأول فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، ومشروع "جديد" المقدم من م.رامي أنور شنودة (شركة جديد) وهي شركة ناشئة تقوم بتقديم حلول طاقة خضراء جديدة على المركز الثالث فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، وكان المشروع السفير لمحافظة القاهرة هو مشروع أفران صديقة للبيئة بقرية الفواخير.





رئيس مجلس الوزراء يتفقد جناح المشروعات المتأهلة بالمحافظة

وقام رئيس مجلس الوزراء خلال جولته التفقدية لمعرض المشروعات المتأهلة بالمحافظات، بتفقد جناح المشروعات المتأهلة بمحافظة القاهرة والبالغة 18 مشروعًا فى فئات المبادرة الـ 6.

وأشار اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يأتى على رأس أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تسعى مصر لتحقيق رؤيتها ٢٠٣٠ على أرض الواقع بهدف رفع معدلات النمو، والقضاء على الفقر وتوفير مزيد من فرص العمل.

محافظ القاهرة: الهدف استخدم تكنولوجيا المعلومات لدعم خطة التحول الرقمي

وأكد محافظ القاهرة، أن الهدف من المشاركة في هذه المبادرة بمشروعات رائدة في مجال تعظيم الاستفادة مـن موارد الدولة، هو استخدام تكنولوجيا المعلومات لدعم خطة الدولة للتحول الرقمي، وتمكين المرأة والشباب في مجال مواجهـة تحديات التغير المناخى، حيث تستهدف المحافظة جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق وتنفيذ تلك المشروعات على أرض القاهرة.

وأضاف "عبدالعال" أن المدن تعيش حاليًا تحولًا هائلًا في مواجهة التحديات البيئيـة والاقتصادية والاجتماعيـة، وفى ضوء هـذه التحولات، يصبح من الضروري أن نتبنى نهجًا مستدامًا يعتمـد علـى التكنولوجيا الذكيـة لتحقيق التنميـة المستدامة.