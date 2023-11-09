أُصيب فيه 11 شخصًا.. رفع أثار حادث انقلاب "ميكروباص" بطريق أسيوط الغربى

انتهت أوناش الإدارة العامة لمرور أسيوط من رفع أثار حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق القاهرة أسيوط الغربي.

ولقي شخص مصرعه وأصيب 11 آخرين، اليوم الخميس، نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق القاهرة أسيوط الغربي.

وانتقلت الاجهزة الامنية إلى محل الواقعة، وتبين أنه أثناء سير ميكروباص أعلى طريق القاهرة أسيوط الغربي اختلت عجلة القيادة في يد السائق، مما تسببت في انحراف السيارة وانقلابها مما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 11 آخرين.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.