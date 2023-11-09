الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ننشر مشروعات محافظة دمياط في مؤتمر المشروعات الخضراء

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شاركت د.منال عوض، محافظ دمياط، في فعاليات المؤتمر الوطنى للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الثانية، المُنعقد مساء اليوم تحت رعاية الرئيس السيسى وبحضور د.مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والوزراء والمحافظين، والدكتور محمود محيى الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى cop 27، والسفير هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والمنسق الوطنى للمبادرة وممثلى المجالس النيابية والمنظمات التنموية الدولية والمؤسسات المحلية الشريكة.

وتفقد رئيس الوزراء معرض المشروعات المؤهلة من المحافظات، كما تفقد الجزء الخاص بمحافظة دمياط، حيث استعرضت الدكتورة منال عوض مشروع المجزر الآلي والمحجر الصحي وكوكر لتدوير المخلفات الحيوانية الذى يجرى تنفيذه بالمحافظة وفاز بالمركز الأول بفئة المشروعات الكبيرة فى المرحلة الأولى من التقييم، حيث أشارت إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الثروة الحيوانية والبيئة  والتخلص من المجازر العشوائية داخل الكتلة السكنية والتخلص الآمن من المخلفات الحيوانية،  حيث يقع المشروع على مساحة ١٢ فدان خارج الكتلة العمرانية بالقرب من مينائى دمياط وبورسعيد ويتضمن محجر، رصيف تنزيل، وحدة تدوير المخلفات الحيوانية،  محطة معالجة تعمل بنظام المعالجة الثلاثية، مبنى ادارى، منافذ لبيع المنتجات، مصنع إنتاج سماد عضوى، ثلاجات لحفظ اللحوم، منطقة توسعات مستقبلية".
 كما أشارت، إلى أن المشروع يساهم فى الحفاظ على البيئة " المكون الأخضر " من خلال تحسين إدارة النفايات وتدوير المخلفات وتطبيق الاقتصاد الدوار من خلال إنتاج منتجات تحقق عائد اقتصادى من خلال مصنع الكومبوست والكوكر واستخدام الطاقة النظيفة " الطاقة الشمسية"  والقضاء على التلوث البيئى ومنع انتشار الاوبئة من خلال الحجر الصحى للحيوانات لحين التأكد من خلوها من الأمراض، وبالنسبة للمكون الذكي فقد لفتت " المحافظ " إلى أن المشروع يتضمن عدد من الآليات أهمها ربط المجزر بميناء دمياط لاستقبال الماشية بالمتجر،  الترقيم الإلكتروني للحيوان وتحديد هويته ومراقبة السلوك الخاص به والشق الفسيولوجى وتقديم خدمات عملاء إلكترونيا، علاوة على نظام الذبح الآلى وتطبيق تكنولوجيا ذكية متطورة للمعدات وآلية العمل بشكل كامل داخل المشروع..

أكدت منال عوض أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية هى مبادرة رائدة وغير مسبوقة، تعكس جهود الدولة المصرية واستراتيجيتها لمواجهة التغيرات المناخية والتعامل مع التداعيات المترتبة عليها والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية،  لافتة الى أن محاور المبادرة تتواكب مع أهداف التنمية المستدامة والذكية لما تحققه من أهداف للتعامل الامثل مع البعد البيئى، وأشارت " المحافظ " إلى أن المبادرة فى مرحلتها الأولى التى جاءت تزامنًا مع استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ COP27 المُنعقد فى نوفمبر من العام الماضي بمدينة شرم الشيخ،  حققت نجاحًا كبيرا وساهمت فى الخروج بأفكار جديدة للتعامل مع القضية البيئية، كما أنها عكست مدى التكاتف الذى حققته جهات عدة والمجتمع المدنى للمشاركة في طرح رؤى واستراتيجيات ذات منهجية مبتكرة تساهم فى التعامل مع تداعيات التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة، لافتة الى أن محافظة دمياط حققت مشاركة ناجحة بالمرحلة الأولى، بفوز مشروع ميناء بحري للصيد بمدينة عزبة البرج بعد استيفائه للشروط التى تستهدفها المبادرة كمشروع أخضر ذكى ومستدام، فقد حرصت المحافظة منذ إطلاق المبادرة والاعلان عنها بالمشاركة الفعالة بها وأيضًا حث أبناء دمياط على المشاركة بأفكارهم ومشروعاتهم.

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