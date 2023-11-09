الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

محادثات "أمريكية ـ قطرية ـ إسرائيلية" حول إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس

غزة
غزة

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الخميس، ان مديري وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) وجهاز التجسس الإسرائيلي التقيا مع رئيس الوزراء القطري اليوم الخميس لمناقشة إطلاق سراح المحتجزين الذين تحتجزهم حركة حماس.

والتقى ديفيد بارنيا، رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد، ومدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بعد أن التقى وسطاء قطريون بمسؤولين من المكتب السياسي لحماس مساء الأربعاء وناقشوا المعايير المحتملة للصفقة.

وقال مسؤول أميركي لوكالة الأنباء إن "اجتماعا جرى" بين بيرنز وبارنيا ورئيس الوزراء القطري، لكنه رفض تقديم مزيد من التفاصيل، وقال المصدر إن المحادثات شملت أيضا مناقشة السماح بدخول واردات الوقود الإنسانية إلى غزة.

نصف المواطنيين البريطانيون تمكنوا من الفرر من غزة الى مصر

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وأكدت وزارة الخارجية البريطانية أن أكثر من نصف المواطنين البريطانيين الذين يسعون للفرار من غزة إلى مصر تمكنوا من القيام بذلك، ولكن لا تزال هناك حالات مؤلمة لتشتت العائلات.

وقالت إن أكثر من 150 مواطنًا وعائلة بريطانية عبروا الحدود إلى مصر، وأن العدد الإجمالي الذي تقدم لطلب المساعدة للهروب كان بالمئات، وهو رقم لم يتغير في الأيام الأخيرة.

ورفض المسؤولون الحكوميون مناقشة الحالات الفردية، لكن حالة أحمد صبرة، مستشار أمراض القلب في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في سوانسي، أدت إلى ادعاءات بأن وزارة الخارجية لا تفعل ما يكفي للتفاوض مع المسؤولين الإسرائيليين والمصريين من أجل منع تقسيم العائلات.

وبإذن من السلطات الفلسطينية، عبر صبرا الحدود إلى مصر مع زوجته وأطفاله على الرغم من أنه لم يكن مدرجًا على القائمة الرسمية المسموح لهم بالمغادرة، على عكس بقية أفراد عائلته.

وسُمح له بالبقاء على الجانب المصري من الحدود لمدة ثلاثة أيام قبل أن يُجبر على العودة إلى غزة على متن حافلة يوم الأربعاء، وهو القرار الذي وصفه بأنه حكم بالإعدام.

رئيس وزراء قطر التجسس الاسرائي المخابرات المركزية أمريكا

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