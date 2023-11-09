تقرير يكشف تأثير الحرب في غزة على طلاب المدارس وأولياء الأمور في إنجلترا

سلطت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الخميس، الضوء على تأثير طلاب المدارس واولياء الامور والمعلمين في انجلترا من الحرب الاسرائيلية الفلسطينية، مشيرة الى العديد من المدارس في جميع أنحاء إنجلترا من الاضطراب العاطفي الناجم عن الهجمات على إسرائيل الشهر الماضي وتأثيرها على الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين.

تقول المنظمات المتخصصة مثل Community Security Trust وTell Mama إنها تشهد زيادة كبيرة في التقارير حول معاداة السامية وكراهية الإسلام التي تشمل المدارس والتلاميذ منذ هجمات 7 أكتوبر والغزو الإسرائيلي لغزة.

معادة للكراهية بسبب الغزو الاسرائيلي على غزة

وفي إحدى الحالات، تم استدعاء الشرطة إلى مدرسة مقاطعة وودفورد الثانوية للبنات، وهي مدرسة قواعد في حي ريدبريدج بلندن، بعد العثور على كتابات معادية للإسلام في المرحاض يوم الجمعة.

وقالت زارا محمد، الأمين العام للمجلس الإسلامي في بريطانيا: إن الحرب المستمرة على غزة في فلسطين تؤثر بشكل خطير على المجتمعات هنا في بريطانيا.

وأضافت أن الخطاب السياسي المثير للانقسام يغذي كراهية الإسلام والعنصرية المعادية للعرب، ويؤدي إلى استهداف المسلمين البريطانيين وتقويض القضية الفلسطينية، ومن المثير للقلق أن نعتقد أن الشاب مليء بمثل هذه الكراهية. يجب أن تكون المدارس والكليات أماكن شاملة وآمنة لجميع شبابنا.

كما أفادت الجمعيات الخيرية عن ارتفاع معدلات معاداة السامية وكراهية الإسلام في المدارس في إنجلترا، وزيادة في التمييز والتخريب والكتابة على الجدران والسلوك المسيء منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وفلسطين.

وأخبرت جو بوميروي، مديرة مدرسة ثانوية وودفورد، أولياء الأمور أنه تم فتح تحقيق رسمي وأن الشرطة ستكون حاضرة خارج المدرسة هذا الأسبوع.

وقالت إن التجمعات عُقدت "لإدانة أعمال خطاب الكراهية المعادية للفلسطينيين والمعادية للعرب والإسلاموفوبيا، والاعتراف بالصدمة والأذى والغضب للجميع، وخاصة الأعضاء المسلمين في مجتمعنا المدرسي، سواء الطلاب أو الأسر أو الموظفين". .

وقال متحدث باسم مجلس ريدبريدج: "لقد تحدثنا إلى المدرسة التي تم اكتشاف الكتابة على الجدران فيها وشاركنا صدمتهم وحزنهم بسبب محتواها العنصري والمعادي للإسلام".

أبلغ تلاميذ في مدرسة تشانينج، وهي مدرسة خاصة للفتيات في شمال لندن، عن وجود كتابات معادية للسامية في مراحيضهم، بما في ذلك الصليب المعقوف وعبارة "اقتلوا اليهود".

وقالت ليندسي هيوز، مديرة مدرسة تشانينج، لأولياء الأمور: "ليس لدي أدنى شك في أنكم تشاطرونني غضبي وعدم سعادتي إزاء هذا الوضع، وتأكدوا من أن كل شخص بالغ في المجتمع المدرسي سيعمل على ضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى".

وقالت تشانينج إنها أبلغت الشرطة بالحادثة وطلبت الدعم من مؤسسة أمن المجتمع (CST)، وهي مؤسسة خيرية تهدف إلى حماية اليهود في بريطانيا من معاداة السامية. وقالت CST إنها تلقت 74 تقريرا عن معاداة السامية في المدارس في الشهر منذ 7 أكتوبر، مقارنة بـ 67 في الأشهر الستة الأولى من هذا العام.

وقال جوني نيوتن، مدير العلاقات الخارجية في CST: “ما كنا نميل إلى رؤيته هو الأطفال اليهود في طريقهم من وإلى المدرسة والذين تم تحديدهم على أنهم يهود واستهدافهم خارج بوابات المدرسة.

وقالت منظمة Tell Mama، التي تؤدي دورًا مماثلاً للجالية المسلمة في بريطانيا، إنها شهدت زيادة في الحالات المعادية للمسلمين التي أبلغ عنها الطلاب وأولياء الأمور، وأنه في بعض الحالات تم استهداف موظفي المدارس من قبل الطلاب.

ومنذ 7 أكتوبر، سجلت 27 حالة، بما في ذلك التمييز ضد المسلمين، والتخريب، والكتابة على الجدران، والسلوك المسيء تجاه الطلاب، مثل وصفهم بالمفجرين أو إرهابيي حماس.

وقال متحدث باسم تل ماما: “يشعر الطلاب والموظفون بشكل خاص بالقلق وعدم الأمان في الوقت الحالي ويتساءلون عما إذا كان ينبغي عليهم ارتداء الملابس الإسلامية في الحرم الجامعي، أو إظهار التضامن مع فلسطين، أو حتى مناقشة ما يحدث علنًا في إسرائيل وفلسطين، خوفًا. من استهدافها."

يقوم ضباط الشرطة بدوريات في ستامفورد هيل، وهي منطقة في لندن تضم جالية يهودية كبيرة.