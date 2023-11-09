الخميس 09 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مؤتمر حاشد لتحالف الأحزاب المصرى لتأييد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظم حزب مصر المستقبل تحت مظلة تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، برئاسة تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام التحالف مؤتمرا جماهيريًا حاشدًا، لدعم الرئيس السيسى، فى انتخابات الرئاسة المقبلة، وذلك مع انطلاق الدعاية الانتخابية للسباق الرئاسى وفقا لإعلان الهيئة الوطنية لانتخابات الرئاسة.

كان فى مقدمة المشاركين بالمؤتمر، النائب تيسير مطر، أمين عام التحالف، والمستشار رضا أبوحجى رئيس حزب مصر المستقبل، وحسين أبوالعطا رئيس حزب المصريين، والكاتب الصحفى طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، ولفيف من جميع قيادات الحزب والتحالف.

وتضمن المؤتمر عرضا لإنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسى وشهد أيضا تفويضا من أهالى الصعيد للرئيس عبدالفتاح السيسى لاتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية أمن مصر القومي.

وعبر المستشار رضا أبوحجي، مستضيف المؤتمر أمين عام حزب مصر المستقبل عن سعادة بالحضور الكبير لفعاليات اللقاء وأن تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى جاء للحفاظ على الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار 10 سنوات سابقة في جميع قطاعات الدولة بشكل عام، والتي قادها الرئيس السيسي منذ توليه المسئولية في ظروف صعبة وتحديات عظيمة لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر؛ فنجحت مصر تحت قيادة سيادته وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، وذلك جنبا إلى جنب مع تعزيز مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا، ودوليا، وعلى رأسها إعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية أمام العالم.

فيما عبر المشاركون على أن التأييد جاء استكمالًا لمسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس، وما قطعته مصر في طريقها نحو الجمهورية الجديدة وتوفير حياة كريمة للمصريين مع الحفاظ على المقدرات الوطنية ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه، مستندًا إلى برنامج إصلاحي شامل لتثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبري من خلال أطلاق استراتيجية التنمية المستدامة (مصر 2030) التي شملت عدة محاور أساسية، على رأسها التعليم والصحة والطاقة والعدالة الاجتماعية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والسياسة الداخلية والخارجية والأمن القومي.

مصر المستقبل الأحزاب المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة الهيئة الوطنية السيسي اهالي الصعيد

مواد متعلقة

مواطنة: الرئيس السيسي الأقدر على إدارة مصر وحماية أمننا القومي (فيديو)

النيابة الإدارية تحيل 30 موظفًا بديوان محافظة سوهاج للمحاكمة بتهم فساد

الأكثر قراءة

عاجل.. سماسرة الدم.. كيف يدير مساعدو الرئيس الأمريكى ملف العدوان الإسرائيلى؟

نقل ياسمين رئيس للمستشفى إثر أزمة صحية مفاجئة

جيش الاحتلال: إصابة أحد المبانى فى تل أبيب عن طريق مسيرة

سقط من الطابق الخامس.. كواليس وفاة مهندس بمول سيتي ستارز (فيديوجراف)

سرايا القدس: مستعدون للإفراج عن محتجزين إسرائيليين لأسباب إنسانية وطبية

عبقري في 6 ابتدائي.. الطالب يحيى يلتحق بكلية العلوم لنبوغه المبكر (فيديوجراف)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

غزة ومصر «1-2»

ماجد حبته

الضفة الغربية.. تهجير صامت!

حسين دعسة

رسالة نواب الرئيس بايدن فى الحزب الديمقراطى: زودونا عن كيفية تنفيذ إسرائيل لعملياتها العسكرية

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

خالد حريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

عبد الرحيم طايع

لدى مصرنا ما تقوله وتصنعه دومًا

د هند جاد

استدعاء ولى الأمر.. ومدرسة المشاغبين

محمد الراعي

‏خطايا ومكاسب فوز الزمالك على بيراميدز

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس