رابط الاستعلام عن لجنتك الانتخابية بالرقم القومي للانتخابات الرئاسية 2024 من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال مؤشر البحث جوجل فى الساعات القليلة الماضية بالتزامن مع بدأ العد التنازلي لإجراء الانتخابات الرئاسية.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، تفعيل رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للمصريين في الداخل بالرقم القومي التي سيتم الادلاء فيها بالصوت،من خلال الضغط على هذا الرابط

https://www.elections.eg/home

ويمكن الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات من خلال الضغط على هذا الرابط

https://www.elections.eg/home

اختيار أيقونة "استعلم عن موقفك الانتخابي".

بعد ذلك ستفتح الصفحة المخصصة لمعرفة لجنة الانتخابات.

كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم الخاص بالناخب الراغبين في الاستعلام عن مقر الانتخاب.

الضغط على أيقونة "استعلم".

سيظهر على الفور كافة المعلومات المطلوبة عن مكان اللجنة الانتخابية.

هل يمكن تغيير المقر الانتخابى إلكترونيا؟

يتساءل العديد من المواطنين عن إمكانية تغير المقر الانتخابى للناخب إلكترونيًا وهل يمكن ذلك ؟

وجاءت الإجابة من خلال منشور للهيئة الوطنية للانتخابات أوضحت من خلاله إمكانية تغيير المقر الانتخابي للناخبين الذي سيدلي فيه بصوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك عبر موقعها الإلكتروني والذى يمكن الدخول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط

https://www.elections.eg/home

وحددت الهيئة شرطين لتعديل مقر الاقتراع للناخبين، وهما:-

-أن يكون داخل نطاق موطنه الانتخابي وذلك عبر الموقع الإلكتروني.

-أن يتقدم بطلب لتعديل المركز الانتخابي المطلوب الانتقال له في موعد غايته 15 نوفمبر الجاري.

وسائل الاستعلام عن المقر الانتخابي أثناء الانتخابات

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات 5 وسائل للاستعلام عن المقر الانتخابي للناخبين سيتم يتم تفعيلها أثناء العملية الانتخابية وهي:-

-من خلال الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات "elections.eg"

-الصفحة الرسمية للهيئة الوطنية للانتخابات على فيسبوك "neaegypt"

-البريد الالكتروني "[email protected]"

-خدمة الاستعلام الدليل على خط رقم 141

-خدمة الاستعلام بالرسائل القصيرة 5151.