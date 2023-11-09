وزير الدفاع الإسرائيلى: "كل قوات الجيش تعمل في قطاع غزة"

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن كل قوات الجيش تعمل في قطاع غزة ولن تتوقف حتى إعادة المحتجزين مرة أخرى.

وادعى خلال مؤتمر صحفي نقلته القاهرة الإخبارية أن آلاف الجنود من قوات الاحتياط تعمل في غزة لتحقيق النصر، وقوات الجيش تحرز تقدمًا في تنفيذ مهامها خلال الحرب بقطاع غزة.

وزعم وزير دفاع الاحتلال أن هذه الحرب “هى المحقة أكثر ما يكون والمنصفة بأكبر مدى وهذا ما أراده الشعب عندما أقام دولته منذ 75 عامًا، فنحن نحارب ضد العدو الذي يحاول أن يؤذينا ونحارب ضد مَن يرينا القتل ليبعدنا عن بلادنا”.