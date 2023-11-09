الخميس 09 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير الدفاع الإسرائيلى: "كل قوات الجيش تعمل في قطاع غزة"

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن كل قوات الجيش تعمل في قطاع غزة ولن تتوقف حتى إعادة المحتجزين مرة أخرى.

وادعى خلال مؤتمر صحفي نقلته القاهرة الإخبارية أن آلاف الجنود من قوات الاحتياط تعمل في غزة لتحقيق النصر، وقوات الجيش تحرز تقدمًا في تنفيذ مهامها خلال الحرب بقطاع غزة.

وزعم وزير دفاع الاحتلال أن هذه الحرب “هى المحقة أكثر ما يكون والمنصفة بأكبر مدى وهذا ما أراده الشعب عندما أقام دولته منذ 75 عامًا، فنحن نحارب ضد العدو الذي يحاول أن يؤذينا ونحارب ضد مَن يرينا القتل ليبعدنا عن بلادنا”.

القوات الإسرائيلية قطاع غزة المحتجزين

مواد متعلقة

جمال زقوت: المدنيين بحاجة إلى أي لحظة تنفس وليس فقط هدنة لأربع ساعات

خبير بالشأن الإسرائيلى: الاحتلال سيدفع الضفة الغربية إلى الانفجار

باحث: إعلان البيت الأبيض متفق عليه ورد نتنياهو يثير الريبة

"القاهرة الإخبارية": إسقاط مسيّرة استهدفت قاعدة تستضيف قوات أمريكية شمال أربيل

القاهرة الإخبارية: استهداف دورية مشتركة للقوات الأمريكية بعبوة ناسفة قرب الموصل

"القاهرة الإخبارية": بايدن يطالب بوقف القتال 3 أيام فى غزة

القاهرة الإخبارية: هناك تعارض فى الأنباء المتداولة اليوم بشأن وقف إطلاق النار

"القاهرة الإخبارية": انفجار قوى حدث فى سماء قطاع غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. سماسرة الدم.. كيف يدير مساعدو الرئيس الأمريكى ملف العدوان الإسرائيلى؟

نقل ياسمين رئيس للمستشفى إثر أزمة صحية مفاجئة

جيش الاحتلال: إصابة أحد المبانى فى تل أبيب عن طريق مسيرة

سرايا القدس: مستعدون للإفراج عن محتجزين إسرائيليين لأسباب إنسانية وطبية

سقط من الطابق الخامس.. كواليس وفاة مهندس بمول سيتي ستارز (فيديوجراف)

الحكومة تطرح شققًا بنظام الإيجار ضمن مشروع "سكن كل المصريين"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

غزة ومصر «1-2»

ماجد حبته

الضفة الغربية.. تهجير صامت!

حسين دعسة

رسالة نواب الرئيس بايدن فى الحزب الديمقراطى: زودونا عن كيفية تنفيذ إسرائيل لعملياتها العسكرية

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

خالد حريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

عبد الرحيم طايع

لدى مصرنا ما تقوله وتصنعه دومًا

د هند جاد

استدعاء ولى الأمر.. ومدرسة المشاغبين

محمد الراعي

‏خطايا ومكاسب فوز الزمالك على بيراميدز

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس