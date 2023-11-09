استشهاد 21 فلسطينيا في قصف لطيران الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة

استشهد 21 فلسطينيا على الأقل وأصيب آخرون مساء اليوم الخميس،، في قصف استهدف منازل مواطنين وسط وجنوب قطاع غزة، حسيما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقالت "وفا": إن "21 شهيداً ارتقوا نتيجة قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً لعائلة حجازي غرب مدينة رفح جنوب القطاع".

وأضافت: "كما استهدف طيران الاحتلال منزلا لعائلة أبو رحمة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء بينهم طفل نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح".

وأشارت الوكالة إلى وصول عدد من الشهداء والجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي نتيجة سلسلة غارات على حيي الزيتون والصبرة جنوب مدينة غزة.

وذكرت أن ‏طائرات الاحتلال دمرت عيادة الأقصى الطبية في بلدة بني سهلا شرق محافظة خان يونس.

حزام ناري استهدف محيط مستشفى الإندونيسي

وقبل قليل، شنت طائرات الاحتلال الحربية، حزاما ناريا وقصفا عنيفا بعشرات القنابل والصواريخ في محيط المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، مخلفة عدد من الإصابات في صفوف المواطنين.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، فقد استشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون في هذا القصف.

ويؤوي مستشفى الإندونيسي، عشرات آلاف الجرحى والمرضى والنازحين غالبيتهم من الأطفال والنساء والمسنين.

وتسبب القصف بإحداث أضرار جسيمة في بعض مرافق المستشفى وكذلك حالات هلع بين المواطنين الذين هرعوا إليه، في محاولة للاحتماء من القصف.

وقالت وزارة الداخلية الفلسطينية بغزة: "عدد من الإصابات في صفوف النازحين والجرحى بالمستشفى الإندونيسي شمال غزة جراء الحزام الناري العنيف الذي أطلقته طائرات الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل على منطقة تل الزعتر في محيط المستشفى".

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى أن "طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية تدمر مربع سكني في تل الزعتر شمال غزة".

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 10818 شهيداً منهم 4412 طفلاً و2918 سيدة و667 مسن، إضافة إلى 26905 مواطناً منذ السابع من أكتوبر الماضي.