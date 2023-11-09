طائرات الاحتلال تشن غارات مزدوجة وعنيفة بمحيط مستشفى الإندونيسى ومجمع الشفاء

تشن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الآن، غارات عنيفة و"أحزمة نارية" مزدوجة في محيط مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة ومحيط مجمع الشفاء الطبي الواقع جنوب مدينة غزة، ما أدى إلى سقوط المزيد من الشهداء ومزيد من الجرحى.

وقبل وقت قليل كانت قوات الاحتلال الإسرائيلية استهدفت بالمدفعية بوابة مستشفى النصر للأطفال بغزة، وقامت بإطلاق النار على جميع من يحاول الخروج منه.

20 مجزرة خلال الساعات الماضية

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، أن الاحتلال الإسرائيلي يوسع دائرة استهداف المدنيين في قطاع غزة، ولم يترك شبرًا في قطاع غزة بلا قصف خلال الساعات الماضية.

وقال القدرة، في مؤتمر صحفي، إنه في اليوم 34 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة: ارتكب الاحتلال 20 مجزرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 249 شهيدًا، وبذلك ترتفع حصيلة المجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق العوائل الفلسطينية إلى 1118 عائلة.

وذكر أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 10818 شهيدًا، منهم 4412 طفلًا و2918 سيدة و667 مسنا، إضافة إلى 26905 مواطنًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأكد تلقي 2650 بلاغًا عن مفقودين منهم 1400 طفل ما زالوا تحت الأنقاض منذ بدء العدوان.

وشدد على أن استهداف المدنيين يتنافى مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بمنح الحماية للمدنيين الفلسطينيين، وكذلك اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب.

من جهتها، حذرت منظمة الصحة العالمية من خطورة الانتشار السريع للأمراض المعدية في قطاع غزة، وسط تصاعد العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقالت المنظمة العالمية في بيان اليوم: إن استمرار ارتفاع عدد الشهداء والإصابات في غزة والزحام الشديد في الملاجئ "مراكز الإيواء في المستشفيات والمدارس" وتعطل النظام الصحي وشبكات المياه والصرف الصحي يضاعف معدلات انتشار الأوبئة، وقد بدأت بعض الاتجاهات المقلقة في الظهور فعلًا.