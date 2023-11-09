أحمد نصر: سعيد بتمثيل محافظة مطروح فى COP28

فاز مشروع معالجة صرف صحى سيوة، بالمركز الثالث فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بعامها الثانى فئة المشروعات الكبيرة.

وقال أحمد نصر، رئيس جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، لـ"الدستور" إنه يشعر بالفخر والسعادة بعد فوز محطة معالجة صرف صحى سيوة بالمركز الثالث فى فئة المشروعات الكبيرة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بعامها الثانى.

أوضح رئيس الجهاز أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا بمحافظة مطروح ومشروعاتها التى تحافظ على البيئة، خاصة فى واحة سيوة التى تمتاز بالطابع البيئى.

_ الحفاظ على البيئة بواحة سيوة

وقدم الشكر إلى محافظ مطروح اللواء خالد شعيب على دعمه مشروعات المياه والصرف الصحى وأيضا الشكر لنائب محافظ مطروح الدكتورة دينا عثمان على ترشيحها للمشروع الذى يخدم واحة سيوة للمشاركة فى المبادرة، فضلاً عن زياراتها وجولاتها الميدانية التى قامت بها للوقوف على مدى أهمية المشروع للحفاظ على البيئة بواحة سيوة مع اهتمام القيادة السياسية بالواحة الخضراء.

أكد رئيس جهاز مشروعات المياه فخره بالفوز فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وبتمثيل مطروح فى مؤتمر المناخ cop 28، حيث إنها فرصة لعرض مشروعات محافظة مطروح أمام العالم فى الحدث العالمى.