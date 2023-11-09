محافظ مطروح يتفقد معرض المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، منذ قليل، المعرض المصاحب لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية والذى يتم من خلاله عرض المشروع الـ 6 الفائزة فى الفئات الأولى من المبادرة.

6 مشروعات

وقالت المهندسة ابتهال أحمد منسق المشروعات الخضراء الذكية بمطروح لـ"الدستور"، إن المعرض يضم المشروعات الـ 6 الممثلة للمحافظة عن كل فئة وتنافس باقى محافظات الجمهورية لاختيار 18 مشروعًا.

وأوضحت أن محافظ مطروح، تفقد منذ قليل معرض المشروعات مشيدا بالمشروعات الفائزة وتمثل المحافظة اليوم بشكل مشرف مؤكدة على أن رئيس الوزراء سيتفقد على هامش تكريم المشروعات الفائزة فى المبادرة المعرض التى تم إقامته لعرض المشروعات.

فئات المشروعات

وأكدت أن فئات المشروعات الخضراء الذكية هى " المشروعات الكبيرة، المشروعات المتوسطة، المشروعات الصغيرة، فئة الشركات الناشئة، المشروعات الغير هادفة للربح، وفئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة " مشيرة الي انه لأول مرة تشارك المرأة السيوية بمنتجاتها المتميزة فى المبادرة.

وفى سياق آخر، اعتمد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، فى أكتوبر الماضي، نتيجة أعمال لجنة تقييم المشروعات المتقدمة لمبادرة المشروعات الخضراء الذكيه في عامها الثانى، حيث ترشح 15 مشروعا ضمن 6 فئات بالمبادرة، من إجمالي 117 مشروعا تم تقديمها على منصة المنظومة، جرى تقييم 41 منها، بينما تم استبعاد باقي المشروعات لعدم استيفاءها للضوابط والشروط المعلن بالمبادرة.

تحفيز الأفكار الإبداعية للتعامل مع تحديات تغير المناخ

وأضاف محافظ مطروح، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، حظيت برعاية كريمة من رئيس الجمهورية، باعتبارها مبادرة مصرية رائدة وغير مسبوقة لتحفيز الأفكار الإبداعية للتعامل مع تحديات تغير المناخ.

لجنة تقييم المشروعات الخضراء الذكية

وأشاد محافظ مطروح، بجهود لجنة تقييم المشروعات المتقدمة بحضور ممثلي وزارة التخطيط والاتصالات والبيئة، وبالأفكار المطروحة خاصة بعد زيادة عدد المشروعات التى يتم تصعيدها من كل محافظة إلى ١٨ مشروعا بدلا من ٦ مشروعات فقط العام الماضى بما يعطى مزيد من الأفكار والمشروعات الجديدة للمشاركة، مما يدل على وعى وثقافة الشباب المتقدمين بمشروعاتهم، واختيار عدد من المشروعات المتميزة بيئيا عن مطروح لترشيحها للتقييم الإقليمي لمحافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة، ثم تصعيد المشروعات الخضراء الذكية الفائزة لتقييم اللجنة العليا للمبادرة على مستوى الجمهورية.

محافظ مطروح يتفقد المعرض المصاحب لمبادرة المشروعات الخضراء

محافظ مطروح يتفقد المعرض المصاحب لمبادرة المشروعات الخضراء

محافظ مطروح يتفقد المعرض المصاحب لمبادرة المشروعات الخضراء

محافظ مطروح يتفقد المعرض المصاحب لمبادرة المشروعات الخضراء