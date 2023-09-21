الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يعتمد نتيجة تقييم المشروعات الخضراء الذكية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

اعتمد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الخميس، نتيجة أعمال لجنة تقييم المشروعات المتقدمة لمبادرة المشروعات الخضراء الذكيه في عامها الثانى، حيث ترشح ١٥ مشروعا ضمن ٦ فئات بالمبادرة، من إجمالي ١١٧ مشروعا تم تقديمها على منصة المنظومة، جرى تقييم ٤١ منها، بينما تم استبعاد باقي المشروعات لعدم استيفاءها للضوابط والشروط المعلن بالمبادرة.

 تحفيز الأفكار الإبداعية للتعامل مع تحديات تغير المناخ

وأضاف محافظ مطروح، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، حظيت برعاية كريمة من رئيس الجمهورية، باعتبارها مبادرة مصرية رائدة وغير مسبوقة لتحفيز الأفكار الإبداعية للتعامل مع تحديات تغير المناخ.

لجنة تقييم المشروعات الخضراء الذكية 

وأشاد محافظ مطروح بجهود لجنة تقييم المشروعات المتقدمة بحضور ممثلي وزارة التخطيط والاتصالات والبيئة، وبالأفكار المطروحة خاصة بعد زيادة عدد المشروعات التى يتم تصعيدها من كل محافظة إلى ١٨ مشروعا بدلا من ٦ مشروعات فقط العام الماضى بما يعطى مزيد من الأفكار والمشروعات الجديدة للمشاركة، بما يدل على وعى وثقافة الشباب المتقدمين بمشروعاتهم، واختيار عدد من المشروعات المتميزة بيئيا عن مطروح لترشيحها  للتقييم الإقليمي لمحافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة، ثم تصعيد المشروعات الخضراء الذكية الفائزة  لتقييم اللجنة العليا للمبادرة على مستوى الجمهورية. 

 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والتحول الرقمى

وأشار إلى أن المبادرة تؤكد الاهتمام الجاد  للدولة المصرية في التعامل مع قضايا تغير المناخ مع جهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والتحول الرقمي في إطار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050. 

 فئات المشروعات 

وأوضح أنه كان هناك ٦  فئات لمشروعات للمبادرة وهى مشروعات  كبيرة الحجم، والمشروعات متوسطة وصغيرة الحجم خاصة تلك التي ترتبط بمبادرة حياة كريمة، والشركات الناشئة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، بالإضافة إلى مشروعات المرأة؛ وذلك في تأكيد جديد للدور الفاعل الذي تقوم به المرأة في كل مجالات التنمية لا سيما في القضايا المرتبطة بتغير المناخ ووضع الحلول والمعالجات لهذا التحدي.

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