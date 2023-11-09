الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

أحمد راغب: برنامج المرشح الرئاسي فريد زهران يتفق مع توصيات حقوق الإنسان

جريدة الدستور

قال أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، إن برنامج المرشح الرئاسي فريد زهران، يتفق مع مطالبات وتوصيات حقوق الإنسان، وما كان يتم المناداة به في جلسات لجنة حقوق الإنسان في الحوار الوطني.

وأضاف راغب في كلمته خلال المؤتمر الصحفي  للمرشح الرئاسي فريد زهران، أن من بين هذه المطالبات إنشاء مفوضية ضد التمييز، فضلا عن ضرورة وجود قانون لتداول المعلومات.

وأشار راغب، إلى أن حزمة الإجراءات المؤسسية طويلة الأمد، مع مراجعة التشريعات المقررة للحريات وقانون العقوبات، مؤكدا أن الحريات قوة مصر الناعمة.

وانطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي للمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي،  وذلك لعرض برنامجه الانتخابي.

جاء ذلك بحضور المرشح الرئاسي فريد زهران، محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية،  النائب ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب،  والنائبة ريهام عبد النبي والنائبة مها عبد الناصر،  والمهندس باسم كامل مدير الحملة، وعبد العزيز الشناوى نائب مدير الحملة، ومعتز الشناوى المتحدث الرسمي للحملة، النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمي للحملة.

أحمد راغب حقوق الانسان الحوار الوطنى المرشح الرئاسي فريد زهران توصيات حقوق الإنسان مفوضية ضد التمييز

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