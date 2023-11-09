جيش الاحتلال: لا وقف لإطلاق النار فى غزة وإنما فترات توقف تكتيكية

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الحملة العسكرية في غزة تحقق المرجو منها فيما يبدو، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأضاف جيش الاحتلال أنه لا وقف لإطلاق النار في غزة، وإنما فترات توقف تكتيكية لأسباب إنسانية.

البيت الأبيض: إسرائيل ستبدأ من اليوم في وقف إطلاق النار لمدة 4 ساعات يوميًا

أعلن المتحدث باسم الأمن القومي جون كيربي، أن إسرائيل ستبدأ من اليوم في وقف إطلاق النار، لمدة 4 ساعات يوميًا في منطقة شمال غزة.

كما أعلن البيت الأبيض أن إسرائيل أبلغت أمريكا بأنه لن تكون هناك عملية عسكرية في مناطق شمال غزة، خلال فترات توقف القتال التي تبدأ من اليوم.



وأكد "البيت الأبيض"، أن فترات التوقف في القتال تعد خطوة في الاتجاه الصحيح، منوهًا إلى الاحتياج إلى رؤية المزيد من الشاحنات إلى قطاع غزة، في وقت قريب، معلنًا عن إنشاء ممرين إنسانيين سيسمحان للناس بالفرار من القتال في غزة.

