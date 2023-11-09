الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل "إكسترا نيوز": دخول 107 شاحنات مساعدات اليوم لقطاع غزة

غزة
غزة

قال عوض الغنام، مراسل "إكسترا نيوز"، إن عددًا من سيارات الإسعاف نقلت عددًا من المصابين للمستشفيات المصرية.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن الحالات التي وصلت قبل ساعات تضم 12 حالة، وتم توزيعها على المستشفيات، وأغلبها من النساء و3 حالات من الذكور.

وأشار إلى أن جروح الحالات التي وصلت لمصر تتنوع بين كسر في الجمجمة أو الحوض أو حالات حروق في الجسم، أو حالات بتر، مؤكدًا أن بعض الحالات قد تستوعبها المستشفيات في شمال سيناء وأخرى تحتاج لجراحات خاصة ويتم نقلها للقاهرة. 

الوضع في غزة اليوم

وعن الوضع في قطاع غزة قال إنه يوجد اختلاف نسبي، لأن الانفجارات في كل مكان شمالي وجنوب غزة حتى المخيمات تعرضت لقصف مباشر من العدو الصهيوني، مؤكدًا أن قرار وقف إطلاق النار لمدة 4 ساعات يساعد على دخول مساعدات كثيرة.

وأوضح أن معبر رفح شهد مرور 107 شاحنات مساعدات لقطاع غزة، كما كشفت كاميرا القناة عن خروج عدد كبير من سيارات الإسعاف تنقل المصابين للمستشفيات المصرية.

مراسل اكسترا نيوز 107 شاحنة قطاع غزة شاحنة مساعدات المستشفيات حالات الجرحى

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