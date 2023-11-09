الأمم المتحدة: نشكر مصر على جهودها لإدخال المساعدات لغزة عبر معبر رفح

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة مارتن جريفث، إن الدمار الهائل في قطاع غزة مؤلم للغاية، معقبا: نشكر مصر على جهودها لإدخال المساعدات لغزة عبر معبر رفح.

الوضع في قطاع غزة

وأضاف جريفث خلال كلمته في مؤتمر صحفي بباريس: يجب احترام حقوق الأبرياء أينما وجدوا، حيث إن الوضع في قطاع غزة في غاية الخطورة، وأعداد الضحايا هناك أمر مقلق.

وأكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة، على ضرورة احترام القانون الدولي والكرامة الإنسانية، متابعا: الأمم لا يمكن أن تكون جزءًا من أي قرارات أحادية، وترفض نقل المدنيين من شمال غزة إلى جنوبها.

وأضاف: يجب إدخال المساعدات إلى غزة بما فيها الوقود، ونحن عملنا على زيادة شاحنات المساعدات لقطاع غزة، حيث نحتاج إلى 5 أضعاف شاحنات المساعدات لقطاع غزة.