الخميس 09 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأمم المتحدة: نشكر مصر على جهودها لإدخال المساعدات لغزة عبر معبر رفح

مارتن جريفث
مارتن جريفث

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة مارتن جريفث، إن الدمار الهائل في قطاع غزة مؤلم للغاية، معقبا: نشكر مصر على جهودها لإدخال المساعدات لغزة عبر معبر رفح.

 الوضع في قطاع غزة

وأضاف جريفث خلال كلمته في مؤتمر صحفي بباريس: يجب احترام حقوق الأبرياء أينما وجدوا، حيث إن الوضع في قطاع غزة في غاية الخطورة، وأعداد الضحايا هناك أمر مقلق.

وأكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة، على ضرورة احترام القانون الدولي والكرامة الإنسانية، متابعا: الأمم لا يمكن أن تكون جزءًا من أي قرارات أحادية، وترفض نقل المدنيين من شمال غزة إلى جنوبها.

 وأضاف: يجب إدخال المساعدات إلى غزة بما فيها الوقود، ونحن عملنا على زيادة شاحنات المساعدات لقطاع غزة، حيث نحتاج إلى 5 أضعاف شاحنات المساعدات لقطاع غزة.

الأمين العام للأمم المتحدة منسق الإغاثة جريفث مصر غزة معبر رفح المساعدات

مواد متعلقة

فى اليوم الـ33 للعدوان.. حصيلة جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين

القاهرة الإخبارية: استشهاد العشرات بقصف إسرائيلى استهدف مدرسة غرب غزة

الجيش الإسرائيلى: إصابة جنديين فى تبادل لإطلاق نار على حدود لبنان

الأمم المتحدة: عدد الفلسطينيين الفارين لجنوب غزة ارتفع بشكل حاد

القاهرة الإخبارية: سقوط شهداء إثر قصف إسرائيلى استهدف مسجدين فى خان يونس

الوضع حرج.. الهلال الأحمر الفلسطينى: نتوقع نفاد الوقود من مستشفى القدس اليوم

إيطاليا: سنرسل مستشفى عائم بطاقم من 170 فردا إلى سواحل غزة

وزير الخارجية الإسرائيلى: نحن بحاجة إلى الانتصار فى غزة

الأكثر قراءة

"الأرصاد": انخفاض الحرارة بداية من اليوم.. والقاهرة تسجل 28 درجة

الحكومة تطرح شققًا بنظام الإيجار ضمن مشروع "سكن كل المصريين"

البنت بـ3 آلاف جنيه.. مفاجآت فى اعترافات "أم خالد" زعيمة أكبر شبكة للحرام بالجيزة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 9-11-2023 والقنوات الناقلة 

سقوط طالبة من الطابق الرابع فى أوسيم

"كلب" يقود عاطلًا للسجن المؤبد بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وضع معقد

ماجد حبته

مؤتمر باريس حول غزة

خالد عكاشة

مستجدات الوضع الميدانى فى السودان!

محمد العسيري

نحن لا نأكل الحرب.. الحرب تأكل الجميع

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

لواء.حمدى البطران

مصر وغزة.. وحديث المآسى

محمد رفعت

تطور الموقف المصرى!

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

"المركزى للإحصاء الفلسطينى": غزة خسرت 35 مليار دولار بسبب 17 سنة من الحصار

شهيدان برصاص جيش الاحتلال فى بيت لحم والخليل

شكرى وسكرتير عام الأمم المتحدة يبحثان جهود التوصل لوقف إطلاق النار فى غزة