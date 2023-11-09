تكريم الفريق الطلابي المشارك في عمل جدارية اليوبيل الذهبي لجامعة طنطا

كرّم مجلس كلية التربية النوعية بجامعة طنطا في اجتماعه الدوري بقيادة عميد الكلية د.رانيا الإمام، الطالبة كلارا سامر، الأولى على مستوى الجمهورية قطاع التربية النوعية والاقتصاد المنزلي والتي كرمها الرئيس السيسي خلال فعاليات يوم تفوق جامعات مصر.

كما تم تكريم د.حسن حسن طه الأستاذ بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية والطالبة صباح على السطوحى لإهداء الجامعة مشروع التخرج الذي صممته الخريجة ونفذته لشعار اليوبيل الذهبي للجامعة مصمم بلوحة "موزيك"

وأكدت عميدة كلية التربية أن التكريم لتفوق الطالبة التى رفعت رأس الجامعة عاليا.

فى السياق، استقبل د.محمود زكي، رئيس جامعة طنطا اليوم، الدكتور سامي الشريف الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، والدكتور وليد شتا مسئول التعاون الدولي بالرابطة، وعاطف مصطفى المستشار الإعلامي، بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة ورابط الجامعات الإسلامية.

أكد زكي حرص جامعة طنطا تعزيز سبل التعاون مع الجامعات والمنظمات والهيئات المحلية والدولية للارتقاء بالمستوى العلمي والبحثي للجامعة في كافة المجالات البحثية والعلمية، مشيدًا بدور رابطة الجامعات الإسلامية في تحقيق التواصل العلمي والثقافي والحضاري بين الجامعات المشاركة، وتأهيلها لتحقيق التميز الدولي والارتقاء بالتصنيفات الدوليـة.

من جانبه، أعرب د.سامي الشريف، عن سعادته بتواجد في جامعة طنطا العريقة، لبحث سبل التعاون بين الرابطة والجامعة في العديد من المجالات لخدمة العملية التعليمية والبحثية وتحقيق التواصــل والتفاعل العلمي والثقافي والحضاري، ونشر ثقافة الجودة والتميز الدولي، وتنميـة التعاون العلمي والثقافي والحضـاري والبحثي، ومشاركة التجارب الناجحة في كافة المجالات.