رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس لجنة اختيار عميد كلية التربية النوعية

ترأس الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اجتماع لجنة اختيار عميد كلية التربية النوعية بالجامعة؛ لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة الكلية، وذلك بعضوية الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التريية والتعليم الأسبق، والأستاذ المتفرغ بجامعة المنصورة، والدكتور علي أبوشوشة نائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة، والدكتور تسبي لطفي الأستاذ المتفرغ بجامعة الإسكندرية، والدكتور ميرفت الدميري الأستاذ المتفرغ بكلية التربية النوعية جامعة كفرالشيخ.

وزير التعليم الأسبق ضمن لجنة اختيار عميد كلية التربية النوعية

ورحب الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بالدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم الأسبق فى رحاب الجامعة، وأهدي له درع الجامعة تقديرا لجهودة، كما رحب بأعضاء لجنة اختيار عميد كلية التربية النوعية متمنياً لهم دوام التوفيق، وذلك بحضور الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على صبري أمين عام الجامعة.

وأكد رئيس جامعة كفرالشيخ أن اللجنة استمعت خلال اجتماعاتها إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية ورؤية كل متقدم لتطويرها سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي حرص جامعة كفرالشيخ على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقا للمعايير المحددة و بحيادية كاملة وطبقًا لمحددات القرار الوزاري في هذا الشأن والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

ومؤخرا، شارك رئيس جامعة كفر الشيخ، في افتتاح أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر تحت شعار “الجمهورية الجديدة حلم وطن”، والذي تنظمه جامعة حلوان.

والتقى وفد الجامعة المشارك فى الأسبوع، بحضور الدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية، وممثلي الإدارة العامة لرعاية الشباب، وحث الطلاب المشاركين على بذل الجهد وتحقيق مراكز متقدمة باسم جامعة كفر الشيخ فى فعاليات ومسابقات الأسبوع، متمنياً لأفراد البعثة كل التوفيق وطالبهم بالمنافسة بشرف والحفاظ على الروح الرياضية والحرص على سلامتهم وسلامة منافسيهم من الجامعات الأخرى.