الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

في إفصاح للبورصة.. مساهم يخفض 46 مليون جنيه من حصته في "سبيد ميديكال"

البورصة المصرية
البورصة المصرية

قالت شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن المساهم أحمد طارق خليل علي خفض حصته في رأس مال شركة سبيد ميديكال من 11.6% إلى 5%.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أن أحمد خليل باع 109.81 مليون سهم من سبيد ميديكال بقيمة إجمالية للصفقة 46.45 مليون جنيه بمتوسط سعر 0.42 جنيه للسهم.

وحققت سبيد ميديكال، خسائر بلغت 50.044 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل خسائر بقيمة 74.9 مليون جنيه أرباحًا في الفترة المقارنة من 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت إيرادات الشركة إلى 29.96 مليون جنيه خلال الستة الأشهر الأولى من العام الجاري، مقابل إيرادات قدرها 85.25 مليون جنيه في النصف المقارن من 2022.

وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، تراجعت خسائر الشركة المستقلة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 44.82 مليون جنيه، مقابل 70.58 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

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