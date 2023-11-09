الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير التجارة يشيد بجودة المعروضات والتنظيم الجيد للأجنحة بالمعرض الإفريقي للتجارة البينية

أحمد سمير وزير التجارة
أحمد سمير وزير التجارة والصناعة

تفقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أجنحة المعرض الإفريقي للتجارة البينية برفقة  كانايو أواني، نائب رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، ومي عسل رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، و أيمن الزغبي مدير إدارة الاستثمارات بالبنك.

وأشاد وزير التجارة والصناعة ، بجودة المعروضات والتنظيم الجيد لأجنحة الدول المشاركة والتي تبلغ 75 دولة، وبمشاركة أكثر من 1600 عارض في مجالات تتضمن الزراعة والتصنيع الزراعي، والمنسوجات، وصناعة السيارات، والإنشاءات والبنية التحتية، والسلع الاستهلاكية، والصناعات الإبداعية، والتعليم، والطاقة، والهندسة، والتمويل، والصحة والأدوية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة، والنقل، والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة.

 نتطلع لتحقيق المعرض النجاح الذي يليق بمكانة مصر الإقليمية والعالمية

وأكد "سمير" تطلع مصر لتحقيق المعرض النجاح الذي يليق بمكانة مصر الإقليمية والعالمية، وأن يسهم في عقد صفقات تجارية واستثمارية تصب في صالح اقتصادات كافة الدول الإفريقية وكذا شركاء التنمية الدوليين.

وأشاد الوزير بجودة المعروضات والتنظيم الجيد لأجنحة الدول المشاركة والتي تبلغ 75 دولة، وبمشاركة أكثر من 1600 عارض في مجالات تتضمن الزراعة والتصنيع الزراعي، والمنسوجات، وصناعة السيارات، والإنشاءات والبنية التحتية، والسلع الاستهلاكية، والصناعات الإبداعية، والتعليم، والطاقة، والهندسة، والتمويل، والصحة والأدوية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة، والنقل، والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة.

الاستثمارات المشاركة المعرض الافريقي وزير التجارة المعرض الأفريقي

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