الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جيش الاحتلال ينتقد تمردًا علنيًا لأحد جنوده يقاتل فى حرب غزة

جندي فى جيش الاحتلال
جندي فى جيش الاحتلال الإسرائيلي

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن جنوده الذين يشاركون في حرب غزة ينتقدون خطط حكومة نتنياهو في الحرب المشتعلة في القطاع المحاصر، واعتبر تلك الانتقادات ضد توقعات الجيش وإرشاداته.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن انتقادات جندي إسرائيلي لقيادة حكومته في زمن الحرب، كانت "ضد توقعات الجيش الإسرائيلي وإرشاداته".

ماذا قال الجندي الإسرائيلي؟

ووفقًا للمجلة فإن جنديًا إسرائيليًا يدعى ماتان يافي، أدان يوم الأحد الماضي، في تغريدة له عبر موقع “إكس” القيادة الإسرائيلية في إدارة الحرب التي خلفت دمارًا غير مسبوق في غزة.

وقال "يافي" الذي يصف نفسه بأنه "وطني إسرائيلي فخور" في سيرته الذاتية على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه سجل للقتال؛ لأنه يعتقد أن بلاده بحاجة إلى الدفاع عنها في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر في جنوب إسرائيل، لكن الآن "دوافعي تتضاءل يومًا بعد يوم".

وركز يافي وفقًا للمجلة الأمريكية، على أن "قطار جنون الحكومة الإسرائيلية لا يتوقف". 

 

إخفاقات وأحداث تخريبية لا نهاية لها خلقتها الحكومة

وكتب، أن هناك "إخفاقات وأحداث تخريبية لا نهاية لها خلقتها الحكومة"، والتي تمكنت من سحق دوافعه ودوافع رفاقه.

وذكر يافي، نتنياهو بالاسم، وكتب أن هناك "صفر قيادة، صفر مسئولية، صفر احترافية، صفر صدق، صفر أخلاق، صفر حكمة".

وقال: "حتى لو هزمنا حماس، وأنا متأكد من أننا سنفعل ذلك، فلن يكون ذلك بفضل الأصفار في السلطة، نحن بحاجة إلى قيادة جديدة"، دون الكشف عن تفاصيل العمليات أو توضيح أين شعر أن الحملة العسكرية الإسرائيلية سارت بشكل خاطئ.

مع ذلك، قال الجيش الإسرائيلي: "إن يافي كان يتحدث خارج نطاق دوره في المنشور"، الذي حصل حتى يوم الثلاثاء على أكثر من 337,000 مشاهدة.

وقال المتحدث لمجلة نيوزويك، في بيان: "إن تصرفات الضابط الذي نشر هذه التغريدة كانت ضد توقعات الجيش الإسرائيلي".

وأضاف: "من المتوقع من الجنود والضباط من جميع الرتب أن يتصرفوا وفقًا لقيم الجيش الإسرائيلي وإرشاداته، سواء أثناء الأنشطة الروتينية أو أثناء الحرب"، دون تحديد ما إذا كان سيتم اتخاذ أي إجراء.

 

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نتنياهو يواجه انتقادات داخلية حادة

وأثار منشور يافي موضوعًا حيويًا أيد فيه البعض انتقاداته حكومة نتنياهو؛ حيث كتب محلل السياسة العامة في إسرائيل نوغا أربيل: "ماتان، هناك 360 ألف جندي احتياطي؛ لتحقيق النصر في الحرب، من الأفضل لك ولنا ألا نكون واحدًا منهم. عد إلى المنزل وابحث عن شيء أقل خطورة علينا جميعًا أن نفعله".

وواجه نتنياهو انتقادات داخلية بسبب الإخفاقات الأمنية والاستخباراتية التي سبقت هجمات حماس. 

وفي يوم الإثنين، أدانت صحيفة هآرتس، الصحيفة اليسارية التي تنتقد رئيس الوزراء في كثير من الأحيان، نتنياهو مرة أخرى في مقال افتتاحي استهدف حكومته اليمينية.

وقالت الصحيفة إنه كان ينبغي عليه إقالة وزير التراث عميحاي إلياهو، بدلاً من إيقافه عن العمل، لقوله إن إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة هو "خيار" في الحرب ضد حماس.

يأتي ذلك في الوقت الذي منحت فيه إسرائيل المدنيين، الذين ما زالوا محاصرين داخل مدينة غزة، التي تحاصرها، مهلة مدتها أربع ساعات للمغادرة يوم الثلاثاء. 

وتعهد نتنياهو بتدمير حماس، وقال: إن "إسرائيل ستتولى المسئولية الأمنية في المنطقة لفترة غير محددة بمجرد هزيمة حماس".

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