جيش الاحتلال يعترف ويعلن عدد قتلاه منذ "طوفان الأقصى"

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، دانيال هاغاري، أن الجيش فقد منذ 7 أكتوبر الماضي 351 من قتلاه سقطوا على يد المقاومة الفلسطينية أثناء المعارك وأبلغنا عائلاتهم بالأمر، مؤكدًا أن هناك قتلى في الشرطة الإسرائيلية.

أضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي أنه حتى الآن بلغنا عائلات 239 من الأسرى وهذا الرقم يُحدث حسب المعلومات التي يحصل عليها الجيش الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنه حسب المتبع نبلغ العائلات بداية ثم بعد ذلك نبلغ الجمهور ونفعل كل شيء لنبلغ العائلات بكل جديد لدينا، موضحًا أن الجيش الإسرائيلي لم ولن يفوت أي فرصة لإعادة المتحتجزين من جديد.