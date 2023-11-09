الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الباز: مصر تستحق رئيسًا له مواصفات خاصة ويكون على قدر التحديات

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن البعض تحدث عن إلغاء الانتخابات الرئاسية في ظل الظروف الراهنة، مشيرًا إلى أن هذا أمر مرتبط بالدستور.

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم"، أنه طبقًا للدستور لو تنازل المرشحين الثلاثة عن خوض الانتخابات الرئاسية فلا بد من عمل تصويت، ويحصل المرشح الذي تم التنازل له على 5% من إجمالي الأصوات الموجودة.

وأشار إلى أن الأحداث الراهنة، خصوصًا الحرب في غزة، جعلتنا نرى الأمور بشكل مختلف والتحديات التي تتعرض لها مصر، متابعًا: "هذا يكشف لنا في لحظة معينة عن الخطر الذي يمكن أن يتعرض له الشعب المصري وماذا يفعل لمواجهة هذا الخطر".

كما أكد الباز أن مصر طوال الوقت تستحق رئيسًا له مواصفات خاصة، ويكون على قدر الحدث الموجود أو على قدر التحديات الموجودة التي تعجز عن حملها الجبال.

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