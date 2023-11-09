شاب ببني سويف: أدعم قرارات الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية (فيديو)

أكد كريم أحمد جمعة شاب بمحافظة بني سويف، على دعمه ومساندتي لقرارات الدولة في دعم القضية الفلسطينية وقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فمنذ اليوم الأول للأحداث داخل فلسطين والتحرك السريع تجاه القضية الفلسطينية.

وأوضح "كريم"، خلال حديثه مع "الدستور": أن مصر على مدار التاريخ لم تتخلى عن القضية الفلسطينية، وتقف كتفًا بكتف بجوار القضية الفلسطينية؛ من خلال توفير الدعم اللوجستي وفتح المعبر وتوفير الاطقم الطبية لمساعدة المصابين فكلنا خف القضية الفلسطينية وندعم كل قرارات الدولة المصرية ونقول للأخوة الأشقاء في فلسطين النصر قريب بإذن الله.



