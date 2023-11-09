الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحليق 37 رحلة بالون على متنها 903 سياح بالأقصر اليوم الخميس

رحلة بالون
رحلة بالون

قال العميد عمرو عاطف، مدير مطار أرض البالون الطائر بمحافظة الأقصر، إن أرض مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر شهدت، صباح اليوم، تحليق رحلات البالون بصورة طبيعية مع تحسن حالة الطقس.

وانطلقت في السماء 37 رحلة بالون أقلَّت على متنها أكثر من 903 سياح، من حول العالم، وسط أجواء من الفرحة والبهجة بين السياح من حول العالم.

وتحتل محافظة الأقصر مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التي تعمل في البالون الطائر، حيث تحتل المركز الثالث عالميًا، وتقوم الشركات المنظمة لرحلات البالون الطائر بالحفاظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة.

وتقدم الشركات دعمًا كبيرًا للسائحين ووسائل بهجة وفرحة لهم خلال الرحلات، خاصة أنها تسهم في إضفاء جو ساحر للأفواج السياحية من حول العالم في السماء والسحاب، وتجعلهم يستمتعون بمشاهدة سحر المعالم الأثرية والمعابد والمقابر الفرعونية من الأعلى بجانب الطبيعة الخلابة للأقصر.

انتعاش السياحة فى الأقصر

تستقبل محافظة الأقصر أعدادًا كبيرة من السائحين، ما أدى إلى انتعاش السياحة الصيفية بها، وتعد رحلات اليوم الواحد القادمة من الغردقة والبحر الأحمر كلمة السر، حيث تستقبل الأقصر أكثر من 80% من القادمين لشواطئ البحر الأحمر.

ويحتل السائحون من دولة إسبانيا المركز الأول كأكثر دول العالم إرسالًا للسياح للأقصر خلال النصف الأول من العام الجاري، ثم سائحو دولة فرنسا، ورغم الارتفاع الكبير في درجات الحرارة بالأقصر فإن  التدفقات السياحية الوافدة من إسبانيا وفرنسا لم تنقطع.

وتلقت فنادق محافظة الأقصر حجوزات متعددة لإقامة أكثر من 50 مؤتمرًا محليًا وإقليميًا ودوليًا خلال فصل الشتاء المقبل، وكذلك الوقت الحالي، الذي من شأنه حدوث انتعاشة سياحية كبيرة للمدينة، وتنويع أنماط السياحة بمحافظة الأقصر، بإضافة سياحة المؤتمرات والحفلات السياحية المتنوعة ضمن المنتج والمقصد السياحي والجو العام الذي يجد استمتاعًا وقبولًا من السائحين حول العالم.

محافظة الأقصر أرض مطار البالون الطائر حالة الطقس حول العالم المعالم الأثرية والمعابد والمقابر الفرعونية

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