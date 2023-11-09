دقيقة حدادًا على أرواح شهداء فلسطين فى مؤتمر الحملة الانتخابية للمرشح عبدالفتاح السيسى

انطلق منذ قليل المؤتمر الثاني لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، للانتخابات الرئاسية، بعزف النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية، وكذلك الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء فلسطين.

ودعا المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي للوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الشهداء من الأشقاء في فلسطين ضحايا الحرب الدائرة.

وتعلن الحملة الرسمية عن بدء الدعاية الرسمية اليوم، وذلك بعدما أقرت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد بدء الحملات الرسمية والدعاية اليوم 9 نوفمبر، وفقًا للجدول الزمني المعد من قبل.