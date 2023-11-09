الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

دقيقة حدادًا على أرواح شهداء فلسطين فى مؤتمر الحملة الانتخابية للمرشح عبدالفتاح السيسى

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

انطلق منذ قليل المؤتمر الثاني لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، للانتخابات الرئاسية، بعزف النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية، وكذلك الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء فلسطين.

ودعا المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي للوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الشهداء من الأشقاء في فلسطين ضحايا الحرب الدائرة.

وتعلن الحملة الرسمية عن بدء الدعاية الرسمية اليوم، وذلك بعدما أقرت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد بدء الحملات الرسمية والدعاية اليوم 9 نوفمبر، وفقًا للجدول الزمني المعد من قبل.

الانتخابات الرئاسية 2024 المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي المستشار محمود فوزي الرئيس السيسي

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